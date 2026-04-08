Claudio, antes del duelo frente al Friburgo: «No me preocupa nada de lo que pase»

Claudio Giráldez, tan hábil con la palabra como con la pizarra, dibuja un equilibrio emocional perfecto en su intervención, ante una encrucijada histórica. El técnico promueve la ambición desde el gozo; la exigencia desde la despreocupación; la ilusión en Europa desde el alivio de haber asegurado la permanencia en LaLiga.

«Veo al equipo tranquilo, ilusionado, con ganas de que llegue el partido y con ganas de más», asegura Giráldez, que acepta el dolor por Starfelt sin solazarse en la autocompasión: «Es un jugador importante para nosotros pero hemos competido en muchos partidos sin él. Tenemos confianza en todos los integrantes de la plantilla. El equipo no depende de nadie en especial, aunque preferimos tener a todos».

El porriñés sospecha que al Celta no le aguarda el Friburgo reactivo del inicio de temporada. «En los últimos partidos ha sido mucho más agresivo como ante el Bayern, con un emparejamiento exagerado hombre a hombre en todo el campo», apunta y define al cuadro anfitrión: «Es muy sólido. Encaja muy poco. En cuanto a estructura y nivel es muy parejo a nosotros. Parece más tapado por nombres y eso lo hace más peligroso. Es un rival incómodo, muy físico y peligroso a balón parado».

«Hemos tenido partidos de carga emocional fuera de casa en esta competición y hemos dado la cara», valora respecto a la presión ambiental que se espera en el Europa-Park Stadion. «Nos tiene que marcar el camino y dar confianza para salir con valentía, como ante el PAOK. Luego los partidos tienen muchos momentos y connotaciones».

En cualquier caso, este Celta ha probado su capacidad a doble duelo. «Hasta ahora nos ha ido bien pero las dos eliminatorias han tenido dificultades. En la última hubo una expulsión en cada partido y eso cambia el plan», matiza Giráldez, que identifica la cualidad propia que más le agrada: «Creo que el equipo es camaleónico, capaz de cambiar, de apretar a distintas alturas. Eso nos puede permitir sorprender al rival, también con los cambios en cada partido. Forma parte de nuestro ADN como equipo. Eso no significa que siempre vaya a ir bien».

Descarta Giráldez cualquier tipo de relajación. «Me preocupa el nivel del rival y entiendo que hemos aprendido de cada vez que hemos pensado que éramos favoritos. Y a la vez no me preocupa nada de lo que pase en esta competición. Tenemos que ser exigentes pero desde la motivación. La preocupación era conseguir la salvación una vez más. De LaLiga vivimos todos».

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Finalmente, considera necesario un buen rendimiento físico, táctico y técnico. Y un cuarto factor: «Estar estables mentalmente, asumiendo que te vas a equivocar y que vas a sufrir en algún momento. Los jugadores han entendido el mensaje».