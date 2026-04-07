El récord de la satisfacción

No genera la alegría de un ascenso o de un título, pero supone una gran satisfacción para el club y para una afición que disfruta de una de las etapas más dulces de la centenaria historia del Celta. La permanencia en Primera División es el gran objetivo del conjunto celeste desde que entre 2006 y 2012 viviese cinco dolorosas campañas en Segunda División tras disfrutar de las mieles de Europa a caballo entre los siglos XX y XXI.

Desde entonces, el objetivo de la permanencia se ha cumplido un año más cuando restan ocho jornadas para que concluya la presente campaña. Con la victoria en Mestalla, el equipo de Giráldez se aseguró su decimoquinta campaña seguida en la máxima categoría, lo que supone un récord en la historia de este club que en 2023 cumplió cien años.

Este curso, el conjunto celeste ya había igualado el récord de 14 campañas seguidas en la élite que el club había disfrutado con anterioridad en dos periodos: el comprendido entre 1945 y 1959 y el de 1992 a 2004. Y ahora, de la mano del técnico de O Porriño, los célticos parecen no tener límites en cuanto a objetivos deportivos. De hecho, en las competiciones europeas aspiran a superar las semifinales que vivieron en 2017 frente al Manchester United. Este jueves afrontan los cuartos de final de la Liga Europa ante el Friburgo. En la Liga, mientras tanto, pelean con el Betis por la quinta plaza.

Nuevas metas

Hasta la victoria del pasado domingo en Valencia, Giráldez evitaba hablar de objetivos más allá de la permanencia, incluso cuando su equipo llevaba semanas instalado en la sexta posición y con posibilidades de alcanzar la quinta. En Mestalla habló por primera vez de pelear por una plaza europea. Con 44 puntos en el zurrón, el preparador céltico ya puede afrontar con tranquilidad la recta final del campeonato y celebrar que el próximo curso estará por decimoquinta vez consecutiva entre la élite.

Este será el tercer fin de curso que Giráldez celebra con el Celta, al que llegó en marzo de 2024 para sustituir a un Benítez que no acababa de sacar al equipo de la zona baja de la tabla. Los temores de la directiva a repetir otros desenlaces angustiosos de temporada llevaron al relevo en el banquillo.

Los jugadores del Celta celebran el gol de Moriba en Mestalla. / LOF

En estos 14 años seguidos en la élite ha habido mucho sufrimiento por parte del Celta para no verse entre los tres últimos clasificados al final del curso. Rozó el descenso en la campaña 2012-13, la primera después de mantenerse durante cinco años seguidos en Segunda. También pasó apuros en los años 2020 y 2023 para conservar una plaza de privilegio. Con Giráldez no se han repetido las angustias de las últimas jornadas, pues con el porriñés el Celta finalizó decimotercero en 2024 (tras dirigirlo las diez últimas jornadas) y en la sexta plaza el curso pasado. Esa privilegiada posición le valió a los célticos para regresar a las competiciones europeas ocho años después de su despedida en Old Trafford.

Primera gran etapa

El Celta, al que la Guerra Civil retrasó tres años su estreno en Primera División después de conseguir el ascenso en 1936, vivió su primera gran etapa en la élite entre 1945 y 1959. De la mano del legendario Ricardo Zamora, el equipo vigués disputó su primera final de Copa en 1948.

Esos catorce años en la máxima categoría los repetiría entre 1992 y 2004, en los que disfrutó de ocho participaciones en Europa (incluido su debut en la Liga de Campeones). Además, conquistó su primer título europeo (la Copa Intertoto de 2000) y alcanzó dos finales de la Copa del Rey en 1994 y 2001, ambas ante el Zaragoza.