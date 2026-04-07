Radiografía del Friburgo: debilidades y fortalezas del rival europeo del Celta

El Celta afronta frente al emergente Friburgo alemán uno de los partidos más importantes de la última década sin favorito a la vista. El vigués Andrés Weiss, uno de los periodistas españoles que mejor conoce la Bundesliga, analiza el buen momento del rival celeste y desgrana sus debilidades y fortalezas en vísperas del primer asalto de la eliminatoria de cuartos.

Situación general. Tras ganarse en los años noventa del pasado siglo, bajo la dirección del legendario Volker Finke el sobrenombre de Bresigau Brasilenar (los Brasileños de Brisgovia) , el Friburgo vive «los cinco mejores años de su historia» por su gran momento futbolístico, estable gestión económica y decidido compromiso con la sostenibilidad. «Además de la final de Copa que perdieron ante el Leipzig, van a jugar tres de las últimas cinco semifinales coperas y han llegado por primera vez a unos cuartos de final de la Europa League con un estilo muy característico de club, no tanto a nivel de juego, que también, sino con una forma muy estable y sostenible de hacer las cosas a nivel de gestión y ecológico», explica Weiss, que precisa: «Tienen el estadio más sostenible de Alemania, no gastan más de lo que ingresan por ventas de futbolistas y no se alarman cuando hay una situación comprometida ni se vuelven locos cuando tienen una buena racha».

Momento competitivo. El Friburgo llega al partido con el Celta con la sensación de que está firmando una temporada histórica. «El discurso en Alemania es que hay dos equipos que todavía están vivos en tres competiciones, el Bayern de Múnich, que opta al triplete, y el Friburgo. Es una temporada muy ilusionante», confirma el especialista vigués, que destaca: «Desde que volvieron a la Bundesliga en 2016, se han conseguido establecer en la máxima categoría sin sufrir ningún año y en muchos de ellos soñando con cosas muy bonitas. El año pasado fueron quintos y pelearon hasta la última jornada de liga por puestos de Liga de Campeones. Aunque este año no parece que puedan hacer lo mismo, sí que es un año sumamente ilusionante».

Estilo de juego. El modelo futbolístico de Julian Schuster difiere del de Giráldez, pero es igualmente efectivo. «No hace de la tenencia del balón su principal arma, como el Celta. Es un equipo al que la pelota no le quema, pero se siente más cómodo en un papel reactivo. Prefiere que el otro equipo proponga y sea el que arriesgue , deje un hueco y a través de una transición potente poder brillar, porque tiene futbolistas para hacerlo», detalla Weiss, que destaca también la buena condición técnica de muchos de sus jugadores: «En el ataque posicional también puede funcionar muy bien. Matanovic es muy bueno recibiendo en el área, Suzuki es muy bueno a la hora de filtrar balones desde la media punta, lo mismo Vicenzo Grifo, pero creo que se va a sentir muy cómodo si el Celta quiere el balón. No se le van a caer los anillos porque el Celta domine la pelota y, a partir de ahí, aprovechar el espacio que pueda dejar a la espalda. Y también forzar mucho saque de esquina y mucha segunda jugada, que es donde ellos brillan».

Estado anímico. El Friburgo llega al choque pletórico de moral e ilusión, pese a la última derrota liguera contra el Bayern después de tener 80 minutos contra las cuerdas al líder de la Budesliga: «No creo que lleguen tocados. Les habrá fastidiado que les remonten, pero por otro lado puede mirar a lo primeros 80 minutos de partido y decir que han tenido en jaque al Bayern, que es el máximo candidato al triplete en Europa. Esta derrota también se puede ver en forma positiva y no creo que les afecte demasiado».

Debilidades. El rival del Celta también tiene puntos flacos. Weiss desgrana algunos de ellos: «El balón parado es un punto fuerte en ataque, pero una debilidad en defensa. Es un equipo que puede sufrir en este tipo de acciones si el Celta es capaz de aprovecharlas bien. Fuera de casa es bastante peor que como local. Y también es un equipo que concede más oportunidades de las que debería, pese a los buenos defensas que tiene».

Planteamiento. Andrés Weiss no descarta que Julian Schuster modifique su forma de jugar habitual con un planteamiento similar al del partido contra el Bayern. «El Friburgo no es uno de los equipos de la Bundesliga que más presionan arriba, pero contra el Bayern comenzaron el partido con un marcaje posicional al hombre con los centrales persiguiendo incluso al delantero cuando venía a recibir», señala. Y agrega: «No sé si fue algo circunstancial o algo que estaban entrenando para el partido contra el Celta porque ya saben que así pueden hacerles daño, como ocurrió con el Stuttgart».

Apuesta por la cantera. El Celta comparte con el Friburgo la sensibilidad y el aprovechamiento del talento propio, aprovechando en su caso su privilegiada situación geográfica: «Varios canteranos están asentados en el primer equipo, como el portero, Atubolu, o Johan Manzambi, que será titular ante el Celta, o Bruno Ogbus. El Friburgo tiene una ventaja geográfica porque está en esa parte de Alemania fronteriza con Suiza y Francia que le permite pescar talentos de esos dos países».

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Vitrinas vacías. Otro rasgo compartido con el Celta es la falta de un título con el que sueñan ambos. «Son equipos que están haciendo muy bien las cosas en estos últimos años. El Celta tiene algo más de bagaje en cuanto a finales disputadas y fases últimas de torneos europeos, pero son dos equipos a los que le falta ese último trofeo para inaugurar sus vitrinas».