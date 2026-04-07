Giráldez recupera a Aspas y a Vecino, pero no a Starfelt y a Hugo Álvarez

Buenas y malas noticias para Claudio Giráldez, que recupera efectivos para el primer asalto de los cuartos de final de la Europa League que el Celta va a disputar este jueves en el Europa Park Stadium, pero tendrá también bajas sensibles para medirse al Friburgo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

El preparador celeste va a poder contar para el choque tanto con Iago Aspas como con Matías Vecino, ya recuperados de sus respectivas lesiones, pero no dispondrá de Carl Starfelt ni Hugo Álvarez, con diferentes problemas físicos que no han logrado superar a tiempo. Tampoco será de la partida Miguel Román, baja por lo que resta de temporada tras ser intervenido hace unas semanas de una fractura en el pie izquierdo.

El caso más problemático es el de Hugo Álvarez, que paga las consecuencias del fuerte pisotón en el pie izquierdo que Unai Núñez le propinó el pasado domingo en Mestalla. La fuerte torsión que le provocó el traumatismo ha derivado en un esguince de tobillo de grado II que va a mantener al canterano unas dos semanas alejado de los terrenos de juego. Álvarez se baja segura para los duelos contra el Friburgo y el Oviedo, pero podría reaparecer en el choque liguero que el Celta disputará entre semana en el Camp Nou el miércoles 22 de abril.

La situación de Starfelt es menos grave, pero el sueco tampoco va a estar a punto para el partido europeo de este jueves debido a la lumbalgia que le afecta desde la pasada semana y que lo mantenía esta mañana al margen del trabajo con el grupo. No se cuenta con él para el desplazamiento a Alemania, pero podría estar disponible para el duelo liguero del domingo contra el Oviedo.

La buena noticia es que el retorno de Aspas y Vecino incrementa el potencial ofensivo del Celta en una temporada en la que el capitán celeste está ofreciendo su mejor versión en Europa (4 goles y 3 asistencias) y refuerza la jerarquía del grupo en un partido que va a requerir de todo su talento y oficio. El moañés se ha ejercitado esta mañana con normalidad tras superar la leve tendinopatía en el tendón de Aquiles izquierdo y todo hace indicar que llega el choque en buenas condiciones físicas.

No menos importante para el entrenador celeste es haber recuperado a Matías Vecino, uno de los futbolistas del plantel más experimentados en competiciones continentales, debido sobre todo al déficit de efectivos con que Giráldez contaba en el eje de la línea medular. Tras recuperar el pasado domingo a Ilaix Moriba, el técnico dispondrá de sus tres mediocentros específicos sanos para buscar un buen resultado en Alemania. Vecino se lesionó en el partido de vuelta de octavos que el Celta disputó el pasado 19 de marzo en Balaídos contra el Olympique de Lyon y ha estado tres semanas de baja, con lo que todo apunta a que iniciará el choque en el banquillo.

Tanto Vecino como Iago Aspas acudieron a entrenar voluntariamente el pasado lunes, en la jornada de descanso, para acelerar su recuperación. En esta sesión voluntaria estuvo también Mihailo Ristic, que no aparece en el parte de enfermería, pero arrastraba hace unos días molestias musculares.