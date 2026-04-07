Giráldez, pendiente de Aspas, Starfelt, Vecino y Hugo Álvarez
El joven canterano sufrió un duro golpe en el tobillo izquierdo en el partido de Valencia y está a la espera de unas pruebas médicas
El Celta regresa este martes a los entrenamientos (11.00 horas), para preparar el partido del jueves en Friburgo, pendiente del estado físicos de varios jugadores. A la lista de bajas se incorporó en las últimas horas un Hugo Álvarez que regresó de Valencia con el tobillo izquierdo hinchado como una pelota de tenis después de recibir una dura entrada de su excompañero Unai Núñez. El joven canterano está a la espera de someterse a unas pruebas médicas que determinen el alcance de la lesión, con lo que en estos momentos cuenta con muy pocas opciones de recuperarse a tiempo para la cita europea.
Para medirse al conjunto alemán , Giráldez sí espera recuperar efectivos que no pudieron viajar a Mestalla por distintos problemas físicos. Carl Starfelt se recupera de una lumbalgia; Iago Aspas, de una tendinopatía leve en el tendón de Aquiles izquierdo; Matías Vecino, de una rotura fibrilar miofascial en el sóleo izquierdo; y Mihailo Ristic, de unos problemas musculares.
Los cuatro, según el entrenador porriñés, podrían estar disponibles para viajar a tierras alemanas este miércoles a las diez y media de la mañana. Los celestes entrenarán esa tarde (18:45 horas) en el Europa Park Stadion, donde el jueves afrontarán el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa. La expedición céltica dormirá en tierras alemanas el jueves y el viernes al mediodía regresará a Vigo.
Giráldez dará descanso al equipo en esa jornada del viernes, para regresar al trabajo el sábado, a partir de las once horas, en las instalaciones de Afouteza, para preparar la cita del domingo contra el Oviedo (Balaídos, 18:30 horas).
Para el duelo con el equipo ovetense, que ocupa la última plaza en la Liga, el entrenador del Celta no podrá contar con Javi Rodríguez, que el pasado domingo vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que le espera un partido de sanción.
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