El Celta anuncia a 'Chiño', una gaviota, como su nueva mascota oficial para reforzar el vínculo con la afición
Tras las mascotas Nocho y Celestino, el Celta presenta a 'Chiño' como su nueva mascota, un fichaje que ha firmado a cambio de 'pan duro y un cubo de sardinas'
Como si de un fichaje se tratara, el Celta informó este martes de que la gaviota 'Chiño' será la nueva mascota oficial del club, al que llega para «reforzar el vínculo entre el equipo y su afición, aportando un perfil diferencial dentro de la entidad celeste».
En tono de humor, la entidad presidida por Marian Mouriño señala que desde la dirección deportiva se valora especialmente su «autenticidad y esencia viguesa».
«Es un extremo oportunista que destaca por su agilidad en situaciones imprevisibles, una notable habilidad en el robo de pinchos en terraza y gran potencia en el disparo biológico. Sinceramente, no tengo claro qué significa nada de esto», ironizó Marco Garcés, director de fútbol del Celta.
Chiño toma el testigo de las leyendas Nocho y Celestino —mascotas noventeras del Celta— y firma con el club vigués hasta final de temporada «a cambio de varios trozos de pan duro y un cubo de sardinas, lo cual aumenta la sensación de que hay muchas esperanzas depositadas en él».
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- Vuelven las alertas amarillas por el mal tiempo en Galicia: aviso por temporal en el mar y tormenta en el interior de Pontevedra y A Coruña
- O Grove: veto a autocaravanas y pisos turísticos y glamping en vez de camping
- La emprendedora viguesa Carla Alonso llega a EE UU para revolucionar el mercado de las reformas y reducir sobrecostes
- Hacinamiento, sanciones y drogas: así era la prostitución en los chalés de lujo de Vigo
- Arde una antigua fábrica del Grupo de Empresas Álvarez en Vigo
- Vigo cierra la calle Laxe para transformar uno de los puntos más degradados del centro