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El Celta anuncia a 'Chiño', una gaviota, como su nueva mascota oficial para reforzar el vínculo con la afición

Tras las mascotas Nocho y Celestino, el Celta presenta a 'Chiño' como su nueva mascota, un fichaje que ha firmado a cambio de 'pan duro y un cubo de sardinas'

La gaviota 'Chiño', nueva mascota del Celta

La gaviota 'Chiño', nueva mascota del Celta / Celta

R. V.

Como si de un fichaje se tratara, el Celta informó este martes de que la gaviota 'Chiño' será la nueva mascota oficial del club, al que llega para «reforzar el vínculo entre el equipo y su afición, aportando un perfil diferencial dentro de la entidad celeste».

En tono de humor, la entidad presidida por Marian Mouriño señala que desde la dirección deportiva se valora especialmente su «autenticidad y esencia viguesa».

«Es un extremo oportunista que destaca por su agilidad en situaciones imprevisibles, una notable habilidad en el robo de pinchos en terraza y gran potencia en el disparo biológico. Sinceramente, no tengo claro qué significa nada de esto», ironizó Marco Garcés, director de fútbol del Celta.

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Chiño toma el testigo de las leyendas Nocho y Celestino —mascotas noventeras del Celta— y firma con el club vigués hasta final de temporada «a cambio de varios trozos de pan duro y un cubo de sardinas, lo cual aumenta la sensación de que hay muchas esperanzas depositadas en él».

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