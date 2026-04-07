El banquillo más productivo de LaLiga

La singular política de rotaciones de Claudio Giráldez está resultando una bendición para el Celta, que ha sacado un enorme provecho a la amplia gestión de los recursos que ha caracterizado al técnico celeste desde que relevó a Rafa Benítez hace más de dos años en la dirección del primer equipo. El constante cambio de piezas ha permitido a Giráldez optimizar la dosificación del esfuerzo, con un extenso reparto de oportunidades que mantiene a los jugadores a punto y no deja de proporcionar réditos.

Los efectos de esta peculiar forma de entender el fútbol están siendo especialmente gratificantes este curso con una aportación récord del banquillo. La cuenta especializada en estadísticas del Celta @Afouteza e Corazón dejaba un dato contundente tras la remontada firmada el pasado domingo en Mestalla con neto protagonismo de los suplentes: el Celta es el equipo de LaLiga que más goles ha marcado esta temporada desde el banquillo, un total de 16, frente a los 15 anotados por los suplentes del Barcelona o los 14 que han aportado los del Atlético de Madrid.

Catorce puntos

Los goles de la segunda unidad han reportado al Celta 14 puntos, apenas 3 menos de todos los que el equipo ha sumado a lo largo del curso liguero en Balaídos y casi una tercera parte, el 31,8%, de los que figuran esta temporada en su casillero.

El Celta presenta además en este apartado el quinto mejor registro histórico de LaLiga, superado apenas por el Atlético de Madrid, cuyo banquillo anotó la pasada campaña 23 goles, el Barcelona, también el pasado curso (21), el Sevilla y el Villarreal (17), en las temporadas 16-17 y 22-23, respectivamente.

La aportación del banquillo ha crecido en el Celta exponencialmente con Giráldez, como demuestran los 14 goles anotados por los suplentes la pasada temporada o los 11 que marcaron la anterior, 5 de ellos en los diez partidos finales que dirigió el preparador louriñés. Hasta ese momento, la mejor cifra del banquillo ascendía desde el último ascenso a 8 goles, en el ejercicio 2016-17, con Eduardo Berizzo al mando.

Iago Aspas, que esta temporada ha ejercido más que nunca como revulsivo, Borja Iglesias y Williot, este en su habitual papel de agitador de partidos, lideran el escalafón de anotadores celestes desde el banquillo, con tres dianas cada uno. También Jones, con dos tantos, ha tenido una notable incidencia, con la particularidad de que el noruego ha marcado todos sus goles en Liga como suplente.

También han marcado desde el banquillo titulares habituales como Miguel Román, que hizo su único gol, al Levante, entrando desde el banquillo. En el polo opuesto se encuentra Ferran Jutglà, el segundo máximo artillero del Celta esta temporada, con un pleno de 7 goles como titular. Otros como Hugo Álvarez o Pablo Durán han repartido sus goles entre la titularidad y la suplencia.

Los dos casos que más llaman la atención por su condición de agitadores natos son los de Williot Swedberg y Fer López, catalizadores de la última remontada en Mestalla, cuya aportación goleadora entrando desde el banquillo excede con creces la que han tenido como titulares.

Williot, agitador nato

Es especialmente significativo el caso del atacante sueco, que ha marcado el 75 por ciento de sus goles (3 de 4) ejerciendo como revulsivo. Y no solo esta temporada, sino desde que Carlos Carvalhal le dio sus primeras oportunidades en el curso 22-23. Williot ha marcado 9 de los 13 goles que suma como celeste, casi el 70%, entrando desde el banquillo y buena parte de ellos han servido para sumar puntos o ganar partidos al Celta. Aunque lleva ya un par de temporadas asentado como uno de los pilares ofensivos del cuadro celeste, su rendimiento como suplente sigue siendo considerablemente mejor que como titular.

Williot figura como uno de los suplentes más rentables del Celta en la historia del club. De acuerdo con @Afouteza e Corazón, el sueco es el segundo artillero que más goles ha marcado entrando desde el banquillo, con 9. El primero es, con 12, Iago Aspas, con la diferencia de que el astro moañés ha marcado la mayor parte de sus goles como titular. Williot iguala en número a Juan Sánchez y supera a otros históricos como Jesuli (8), Revivo y Vlado Gudelj (7), Nolito y Douvikas (6) o Edú y Mostovoi (5).

Fer López también ha anotado la mayor parte de sus goles como suplente. En realidad, solo uno de los 6 que lleva en sus 33 partidos oficiales con el primer equipo celeste lo ha marcado el joven talento vigués ejerciendo como titular, en concreto, el que le hizo la pasada temporada al Villarreal en Balaídos. Su primer gol con el equipo celeste, al Mallorca en Son Moix, lo anotó ejerciendo como reactivo, al igual que el golazo que le hizo en Europa al Estrella Roja en el Pequeño Maracaná, el que marcó el domingo al Valencia en Mestalla o los dos que le hizo la pasada temporada en la Copa del Rey al Unionistas de Salamanca.