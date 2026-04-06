Los célticos ya piensan en Friburgo

Los jugadores del Celta ya solo piensan en el partido del jueves en Friburgo después de sumar ayer la séptima victoria fuera de casa de la Liga. Los tres goleadores (Moriba, Fer López y Williot) destacaron la importancia del triunfo ante el Valencia, que refuerza su convencimiento de que pueden ganar en cualquier estadio después de hacerlo este curso en los del Real Madrid, Dinamo de Zagreb, Olympique Lyon o Valencia.

«Tuve que ir a Chipre para que volviese el gol, pero muy contento y esperemos que vengan más», apuntó Fer López, autor del segundo tanto y recordando el gol que firmó con la selección española sub-21 en Chipre. «Me encantan los partidos que te juegas cosas de verdad», añadió el centrocampista vigués, uno de los destacados de la victoria en Mestalla.

«Ya estamos concentrados en el siguiente partido. No tenemos mucho descanso, pero vamos allí a por todo. Este equipo ha demostrado que puede ganar todos los partidos, sea jugando en casa o fuera», manifestó Williot Swedberg, que regresó al estadio al que acudía de pequeño con su padre. «He venido a este campo muchas veces cuando era pequeño, siempre he querido jugar aquí y ahora estoy muy feliz de hacerlo con el Celta. Mi padre hoy también estaba en el campo, creo que él se habrá emocionado», dijo el sueco.

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Por su parte, Ilaix Moriba destacó la trayectoria del Celta a domicilio: «Estamos demostrando este año que en campo contrario no somos fáciles. En el descanso el míster nos dijo un par de cosas y salimos a por la victoria», añadió el centrocampista céltico.