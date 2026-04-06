El Celta renueva a Pablo Durán

El Celta avanza en su campaña de renovaciones de cara a las temporadas venideras. Tras anunciar la pasada semana la renovación de Claudio Giráldez hasta 2028, extendiendo su anterior contrato, el club vigués hizo oficial a primera hora de la tarde de este lunes la ampliación contractual de Pablo Durán.

El delantero tomiñés tenía contrato en vigor hasta 2027 y extiende su vínculo con el club por una temporada más, hasta junio de 2028. La de Durán era una de las renovaciones que la dirección deportiva tenía en marcha desde hace unos meses y se ha concretado antes que otras más urgentes, como las de Iago Aspas, Óscar Mingueza o Marcos Alonso, cuyos respectivos compromisos expiran en el mes de junio. El Celta está a la espera de recibir respuesta a la oferta de renovación del catalán y aguarda a que el moañés y el madrileño decidan si tienen fuerzas y ganas para seguir una temporada más.

La trayectoria de Pablo Durán está estrechamente vinculada a la de Claudio Giráldez, que lo reclutó para el Fortuna desde el Compostela, y le otorgó luego plazo en el primer equipo cuando en el club ya lo daban por amortizado y el delantero tenía pie y medio en el fútbol portugués. En sus casi dos temporadas en primer equipo, el tomiñés se ha ganado un puesto en la rotación, aportando goles importantes para el equipo. Durán suma esta temporada 5 goles (2 en LaLiga y 3 en la Europa League) y 2 asistencias. El pasado curso marcó 6 goles (4 en Liga y 2 en Copa) y aportó 2 pases de gol.

A través de un comunicado en su página web, el Celta celebraba haberse garantizado la continuidad del «Búfalo de Tomiño», al menos durante dos temporadas más y destacaba que el delantero «ha ido derribando puertas» hasta hacerse «con todo merecimiento» con un puesto en la primera plantilla. «Su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y pone el foco el talento de la casa», subrayan desde la Calle del Príncipe.

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A lo largo de este curso, el joven atacante ha dado continuidad a ese crecimiento y acumula más de 1.500 minutos en el campo. Sus cualidades físicas y ambición deportiva lo convierten en un jugador con una gran proyección dentro del esquema de Claudio Giráldez, añade el club, que no escatima elogios hacia el futbolista: «Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta. Su continuidad no solo refuerza el proyecto deportivo del club, sino que también es un motivo de orgullo para toda la familia celeste».