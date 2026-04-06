Un Celta con números de récord lejos de Vigo

Señalaba Claudio Giráldez en la víspera de visitar Valencia la importancia del mes de abril para un Celta que en las próximas semanas peleará por consolidar su privilegiado puesto en la Liga y continuar vivo en la competición europea, donde a partir del miércoles le disputará al Friburgo los cuartos de final del segundo torneo continental. Y abril no podía comenzar mejor para los célticos, que con la victoria en Mestalla no solo se aseguraron la permanencia en la máxima categoría que tanto demandaba su entrenador (ayer ya hablaba de pelear por plazas europeas), sino que se sitúan a un punto del quinto y con la séptima victoria a domicilio igualan el récord establecido por el equipo celeste entrenado por Eduardo Berizzo en la temporada 2015-16. Entonces, el Celta sumó 27 puntos como visitante, los mismos que contabiliza en esta ocasión con Giráldez.

De las 15 citas a domicilio, el Celta de Giráldez solo ha sufrido dos derrotas (ante el Elche y la Real Sociedad). En seis ocasiones, el conjunto celeste sumó un empate: Mallorca, Rayo Vallecano, Oviedo, Girona, Getafe y Espanyol; mientras que acumula siete triunfos lejos de Balaídos: Osasuna, Levante, Alavés, Real Madrid, Sevilla, Girona y Valencia. Estos resultados arrojan un total de 27 puntos, los mismos que logró hace una década, de la mano de Berizzo. Entonces, el conjunto celeste firmó ocho victorias (Levante, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Granada, Getafe, Valencia y Sporting de Gijón). A ellas añadió tres empates (Eibar, Betis y Espanyol). El Celta finalizó esa temporada en la sexta posición (sumó 60), lo que le llevó a disfrutar de una nueva competición europea una década después. Su campaña continental fue brillante, hasta el punto de alcanzar las semifinales ante el Manchester United. Tras el empate en Old Trafford, Iago Aspas prometió que volvería a competir en Europa con el Celta. El capitán cumplió la promesa y este año ha disfrutado de nuevo de partidos internacionales con un equipo que ya está en los cuartos de final de la Liga Europa.

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A los de Giráldez les restan cuatro citas fuera para superar el récord de Berizzo que ayer igualó. Visitará a Villarreal, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club.