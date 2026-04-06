Celta y Friburgo, un anhelo compartido

El Celta y el Friburgo, próximo rival del conjunto vigués en los cuartos de final de la Europa League, comparten el anhelo de conquistar esta temporada el primer título de su centenaria historia. Ambos llegan a la antepenúltima ronda europea tras una brillante trayectoria en la fase de grupos (donde los alemanes fueron séptimos del Top 8) y las siguientes eliminatorias, los celestes dando cuenta el PAOK y el Olympique de Lyon, y su adversario goleando en octavos al Genk belga.

Además de este anhelo común por adornar sus vitrinas con un título que en algún momento de su historia han acariciado, los equipos que actualmente dirigen Claudio Giráldez y Julian Schuster comparten rasgos en común, tanto desde una perspectiva histórica como en el momento actual. Fundado en 1904, casi dos décadas antes que el Celta, el Friburgo ha pasado de perfil modesto a convertirse en uno de los proyectos más estables y mejor gestionados de la Bundesliga, aunque los alemanes tardaron bastante más tiempo que el Celta en consolidarse en la máxima categoría. Su gran punto de inflexión llegó a comienzos de la década de los 90 con Volker Finke, que se hizo cargo del equipo en 1991. Finke ascendió al Friburgo a la Bundesliga como campeón de la segunda división y en tres años más tarde lo llevó hasta la tercera posición de liga germana, su mejor clasificación histórica. La del Celta son los dos cuartos puestos logrados en las temporadas 1947-48 y 2002-03, esta última con pasaporte a única Liga de Campeones disputada por el conjunto vigués.

Su mejor resultado en la Bundesliga fue este tercer puesto del curso 94-95 (en el que el Celta jugó su segunda final de Copa). Después llegaron otras notables campañas, como la quinta plaza obtenida en el curso 2012-14 con Christian Streich, otro de sus técnicos históricos, a cargo del banquillo, y otros dos quintos en las temporadas 2022-23 y 2024-25 (este último ya con Julian Schuster).

En la copa alemana, el Friburgo se hizo visible cuando el Celta llevaba disputadas ya sus tres finales, pero su crecimiento ha sido muy importante en la última década. Su primera semifinal la disputó el conjunto germano en el curso 2012-13, justo cuando el Celta retornaba a la máxima categoría tras un lustro penando en Segunda División. Su techo , sin embargo, es la final disputada hace cuatro años, en el curso 2021-22 que perdió frente al Leipzig.

En Europa, el club germano ha ido creciendo por etapas, con bastantes menos participaciones que el Celta. Debutó en el curso 96-97 en la Copa de la UEFA para caer en primera ronda ante el Slavia de Praga y en el curso 2001-01 perdió en tercera ronda de esta misma competición ante el Feyenord. Sus mejores actuaciones son los octavos de final disputados en las temporadas 2022-23 y 2023-24, siendo eliminado por el la Juvenuts y el West Ham, respectivamente.

La actual campaña, con Julian Schuster ya asentado en el banquillo, está siendo especialmente productiva para el Friburgo con muy buenos registros en las tres competiciones en las que sigue activo. Octavo en la Bundesliga con 37 puntos (10 victorias, 7 empates y 11 derrotas) con expectativas de repetir clasificación europea, aborda ahora los cuartos de final en la Europa League, su techo en competición continental, y está clasificado para las semifinales de la copa alemana, que disputará el próximo día 23 de abril frente al Stuttgart.

El líder espiritual y deportivo del vestuario es Vincenzo Grifo, toda una institución en el club y un goleador implacable, con dos etapas en el club, como Iago Aspas, que suma 101 goles oficiales con la zamarra del Friburgo. El veterano extremo es el futbolista más determinante del Friburgo, junto al croata Igor Matanovic y el japonés Yuito Suzuki.

Como con el Celta, la cantera del Friburgo no es la más famosa de la Bundesliga, pero sí una de las más eficientes del campeonato alemán por su valentía a la hora de incorporar jóvenes talentos al primer equipo que han dado al club estabilidad económica y deportiva. Sus principales activos, buena parte de ellos con peso en la columna vertebral del equipo, son el portero titular Noah Atubolu (23 años); los laterales Christian Günter, capitán del equipo con 453 partidos a sus espaldas, y Philip Treu (25 años); los centrales Matthias Ginter (400 partidos en la Bundesliga), Max Rosenfelder y Bruno Ogbus y los centrocampistas Nicolas Höfler y Johan Mazanbi.

Schuster, un innovador de la casa

Tres años mayor que Claudio Giráldez, el actual técnico del Friburgo, Julian Schuster, guarda notables parecidos con el preparador porriñés, no tanto por el estilo de juego como por una concepción moderna de entender el fútbol y un alto aprovechamiento de la cantera. Su relación con el club alemán es muy estrecha y de largo recorrido. Llegó al Friburgo en la temporada 2008-09 como futbolista, disputó 242 partidos oficiales en 10 años y fue capitán del equipo durante 6 temporadas. Tras retirarse, pasó a trabajar en la estructura deportiva del club como coordinador de talento, enlazando la cantera, el filial y el primer equipo, además de ejercer funciones de asistente técnico. El propio club y la Bundesliga lo presentan como una «figura formada desde dentro», antes de suceder exitosamente a otro mito de la entidad, Christian Streich en 2024.

Más que un entrenador al uso, es una figura y un líder del vestuario que ha pasado por todos los estamentos del club, desde el césped hasta el banquillo, pasando por la cantera, de la que es principal valedor, con ocho futbolistas en dinámica competitiva del primer equipo.