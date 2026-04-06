El Celta ata medio título con una goleada

7 CELTA: Izan; Noah (Prado, minuto 76), Chirveches, Sálamo; Fraga (Barreiros, minuto 76), Noya (Ratón, minuto 62), Sobral, Pedro (Khayat, minuto 62), Hugo Prez; Jorge y Kibet (Carro, minuto 70). 0 OVIEDO: Álvaro; Hugo (Lucas, minuto 55), Cano, España, Faes; Llana (Herez, minuto 44), Diego, Torrón (Menéndez, minuto 74), Pelayo (Diego, minuto 84); Abril (Giuliano, minuto 55) y Menes. GOLES: 1-0, minuto 4: Pedro. 2-0, minuto 47: Jorge. 3-0, minuto 64: Kibet. 4-0, minuto 69: Ratón. 5-0, minuto 73: Ratón. 6-0, minuto 82: Jorge. 7-0, minuto 88: Jorge.

El Celta dio un paso de gigante para certificar el título liguero y disputar la Copa de Campeones. Restan cuatro partidos por disputarse, doce puntos, y los celestes tienen cinco punto de ventaja sobre el segundo clasificado, el Deportivo.

El equipo entrenado por Alberto Suárez afrontaba el partido ante el Oviedo conocedor del tropiezo del Deportivo, y la importancia de sumar los tres puntos en juego. No cabe duda que no era un partido fácil, ya que los filiales siempre cuentan con lo mejor de la categoría, aunque al Oviedo este año le tocó el de transición.

Los de A Madroa iniciaron el encuentro como un ciclón. Tan solo se llevaban cuatro minutos de juego, cuando Pedro recibe el balón en el vértice derecho del área asturiana, y le pega al balón con un rosca tal que Álvaro nada puede hacer por evitar el tanto. A partir de ese momento el Celta controló el partido, pero sin ser capaz de marcar un nuevo tanto que poco menos que sentenciara el encuentro.

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Tras el paso por los vestuarios el Celta ya no falló. A los dos minutos de la reanudación llegó el segundo, y a partir de ese momento el Oviedo se hundió de tal manera que fue encajando uno tras otro gol hasta llegar a los siete, una importante goleada.