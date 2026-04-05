La victoria de la permanencia

El proyecto de Giráldez mejora cada año y en este se ha asegurado la permanencia en la máxima categoría en la jornada 30, con lo que el club disfrutará el curso que viene de su decimoquinta temporada consecutiva en Primera División, récord absoluto de un Celta que puede cerrar el mejor año de su historia. Tras el triunfo de este domingo en Valencia (2-3), el jueves le espera el partido de ida de los cuartos de final de la segunda competición europea, donde el celtismo tiene depositadas muchas ilusiones. En Mestalla, su equipo demostró una vez más su capacidad de reponerse a situaciones complicadas y salir airoso de cualquier plaza. Ante el Valencia, no pudo contar con Starfelt, Aspas, Vecino y Ristic; además, el equipo local llegó al descanso con ventaja en el marcador. Pero Giráldez revolucionó el partido con un triple cambio y, de la mano de Williot Swedberg y de Fer López, el conjunto celeste volteó el marcador para sumar su séptimo triunfo a domicilio.

Comprometida situación

El Celta llegaba a Mestalla en una situación comprometida después de perder en Balaídos un partido que dominaba por 3-0 ante el Alavés. Además, Giráldez se quedaba para esta cita sin Starfelt, Aspas, Vecino y Ristic por lesión. El equipo, que llevaba semanas compitiendo con el Betis por la quinta plaza, acumulaba tres jornadas sin ganar y rivales como la Real Sociedad y el Getafe le habían alcanzado en la clasificación tras sus triunfos del fin de semana. El parón en la Liga por los compromisos de las selecciones tampoco parece el mejor remedio para despejar dudas y recuperar buenas sensaciones.

Mal arranque

Todos estos antecedentes no ayudaron al Celta para iniciar el partido de ayer con las ideas claras. El Valencia aprovechó la confusión y las imprecisiones del rival para adelantarse en el marcador en el minuto 12 con un disparo de Guido Rodríguez tras un mal despeje y un rechace con fortuna. Antes, Radu ya se había lucido en una falta ejecutada por el excéltico Luis Rioja. Dos inocentes remates de Jutglà resumieron el pobre bagaje atacante de los célticos, que solo ganaron más tarjetas amarillas que el Valencia ante el desigual criterio del árbitro para intentar frenar un juego con mucha brusquedad subterránea (durísima entrada de Unai Núñez a Hugo Álvarez sobre un tobillo) y continuos empujones.

Decisión clave de Giráldez

Giráldez, que no para de recibir felicitaciones por la renovación de su contrato hasta 2028, decidió intervenir en el partido para salvar la mala tarde de sus jugadores. Aprovechó el descanso para dar entrada a Williot, Fer López y El-Abdellaoui por el renqueante Hugo Álvarez, Pablo Durán y Javi Rodríguez, que había visto la quinta amarilla de la temporada (se perderá la visita del Oviedo a Vigo). Además, el técnico porriñés modificó el dibujo al pasar a cuatro defensa (Carreira, Aidoo, Alonso y Mingueza). El plan de los célticos resultó catastrófico para el rival.

Williot y Fer López

Con los cambios, el Valencia se vio sometido por un Celta que se volcó en busca de la remontada. Williot y Fer López resultaron decisivos en el gran arranque de los célticos en la segunda mitad. El sueco intervino directamente en los tres goles que el Celta firmó en los minutos 55, 60 y 80. En el primero forzó el remate que el portero valencianista rechazó en corto para que Moriba marcase a placer, tras una gran jugada de Fer López con un pase a Jutglà, que asistió al corazón del área para Williot. El escandinavo asistió a Fer López para que el vigués clavase el balón en la escuadra con un disparo con la izquierda. Y el internacional con Suecia firmó el tercero del Celta al recoger un pase de Moriba y pasar el balón entre las piernas de Dimitrieski.

Agobio final

Cuando el Valencia apretó en los últimos minutos, el Celta sufrió más de lo esperado. No tuvo paciencia con el balón y defendió muy atrás. La sombra de la remontada del Alavés asomó por momentos mientras Sadip se convertía en la gran amenaza. Marcó de nuevo Guido Rodríguez en el minuto 93 y tuvieron los locales la última oportunidad antes de que los célticos pudiesen celebrar una victoria muy valiosa.

Noticias relacionadas

Récord en Primera

Esta victoria de la permanencia permitirá al Celta disfrutar el curso que viene de su decimoquinta temporada consecutiva en Primera División, récord histórico de un club que sueña con grandes gestas de la mano de Claudio Giráldez.