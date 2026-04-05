Mestalla, inicio de un mes clave

Abril se presenta como un mes decisivo para las aspiraciones del Celta, que lo inicia en Mestalla, una plaza muy complicada, en la que el Valencia se ha hecho fuerte para levantar el vuelo en la clasificación. El equipo vigués, que viene de sufrir una dolorosa derrota en casa ante el Alavés, iniciará el partido de esta tarde (16:15 horas, Dazn), con la necesidad de puntuar para recuperar la sexta plaza que ayer le arrebató la Real Sociedad tras superar al Levante. El equipo donostiarra suma 41 puntos, los mismos que los celestes, que se presentan en la capital valenciana con bajas sensibles como las de Carl Starfelt, Iago Aspas, Matías Vecino y Mihailo Ristic, todos ellos con distintos problemas físicos, aunque se espera que puedan recuperarse a tiempo para la cita europea del próximo jueves en Friburgo. En tierras alemanas continuará otro gran reto para los célticos, pero esa es otra historia.

El primer compromiso es en Valencia, a donde también ha viajado el canterano Andrés Antañón, una de las novedades en la convocatoria junto a Ilaix Moriba, ausente en la anterior jornada por problemas físicos. El guineano regresa a donde estuvo cedido por el Leipzig en la temporada 2022-23. Pero no será el único reencuentro, pues Unai Núñez juega a préstamo por el Celta en Mestalla, a donde regresa un Borja Iglesias que pasó tres años en la cantera che. Por último, Luis Rioja pasó por el Fortuna antes de triunfar en el Alavés.

Novedades

A diferencia de Giráldez, su homólogo Carlos Corberán recupera efectivos y puede presentar un equipo incluso más competitivo que el que ganó al Sevilla (0-2) en la anterior jornada. Como ayer apuntó el entrenador céltico, el Valencia dispone de una plantilla muy competitiva, en la que ahora destaca un Ramazani que ya suma 5 goles, frente a los 9 de un Hugo Duro que también pasa por un buen momento. El getafense le ha arrebatado protagonismo a delanteros consumados como Danjuma y Saqid. En el centro del campo, el argentino Guido Rodríguez ha sido un refuerzo de altura en el mes de enero tras su paso por el West Ham tras triunfar en el Betis.

En Mestalla, sin embargo, no se fían de un Celta que presenta unos números excelentes como visitante. Los 24 puntos sumados fuera de casa sitúan a los célticos como el tercer mejor equipo a domicilio de la Liga, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. Solo el Elche y la Real Sociedad han sido capaces de superar a los de Giráldez en sus desplazamientos lejos de Balaídos. Es ashí donde no acaba de encontrar la estabilidad en los resultados. Una de las excepciones fue el duelo contra el Valencia, que los celestes resolvieron con una goleada tras sufrir en el arranque (4-1). Decidió el duelo la enorme efectividad en el remate de un equipo que buscará una victoria que le devuelva a la sexta plaza y la confianza para afrontar en las mejores condiciones el complicado reto de eliminar al Friburgo alemán.

Cita europea

La cita europea condicionará de nuevo el once que presente Giráldez en Mestalla, aunque el técnico insiste en que el principal objetivo es asegurarse la permanencia una temporada más en la máxima categoría. Aidoo aparece como la opción más probable para suplir a Starfelt en el eje de la defensa. El sueco vive su mejor momento como futbolista, tanto en el Celta como en su selección, en la que fue una pieza clave para sellar la clasificación para el Mundial.

En el centro del campo se espera la presencia de Sotelo y de Moriba. En ataque, Jutglà se perfila para rondar por el costado derecho, con Borja Iglesias como delantero y con Hugo Álvarez o Williot para la banda izquierda.

Para defender al compostelano, máximo goleador celeste con 11 tantos, aparece como candidato el céltico Unai Núñez, que volvería al eje de la defensa después de cubrir la ausencia de Thierry en el lateral derecho. Por su parte, Gayà jugará con una protección en el rostro tras un golpe ante el Sevilla. Almeida o Beltrán se disputan una de las dos plazas del ataque, para acompañar a Hugo Duro, mientras que Rioja y Ramazani amenazarán los costados de un Celta que espera llevar la iniciativa, aunque tampoco le importa defender en bloque bajo y salir a la contra para comenzar de la mejor manera un mes de abril clave para sus aspiraciones.