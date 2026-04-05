Moriba: «El míster nos dijo un par de cosas al descanso»

Ilaix Moriba señaló tras la victoria en Mestalla por 2-3 que el entrenador Claudio Giráldez les comentó un par de aspectos al descanso, al que llegaron perdiendo por 1-0, y que en la segunda parte salieron decididos a por el triunfo. «Estamos demostrando este año que en campo contrario no somos fáciles. En el descanso el míster nos dijo un par de cosas y salimos a por la victoria», indicó en declaraciones a DAZN.

Moriba, que fue el autor del empate a un gol que no celebró por su pasado valencianista, señaló que «estoy muy agradecido al Valencia por el cariño que me dieron, el primer año fue muy bueno aquí».

Ilaix disputa un balón. / Ana Escobar

Tras este triunfo, el Celta afronta este jueves la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa. «Llevamos todo el año igual y hemos demostrado que podemos competir en tres competiciones a la vez, nos gusta jugar cada tres días y esperemos el jueves sacar un buen resultado», concluyó.