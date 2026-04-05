Giráldez agita y el Celta se rebela en Mestalla

Un Celta irreconocible al descanso supo encenderse a tiempo para remontar frente al Valencia en Mestalla (2-3). Un triunfo que acerca a los vigueses a solo un punto de la quinta plaza y les aleja de sus perseguidores inmediatos en la batalla por las posiciones europeas. La revolución en la segunda mitad la propició Claudio Giráldez con sus tres cambios. Desdibujó su clásico esquema de tres centrales, apostó por la creatividad de Fer López y el carácter indescifrable de Williot Swedberg y arrolló a un Valencia que no fue capaz de proteger el gol que Guido Rodríguez había hecho a los doce minutos.

En un abrir y cerrar de ojos, los vigueses le dieron la vuelta al partido. Primero marcó Ilaix Moriba al convertir un rechace tras una gran jugada entre Fer López, Jutglà y Swedberg y tres minutos después fue el atacante sueco quien hizo un agujero por su banda y asistió a Fer, que con mucha clase disparó a la escuadra. El Valencia apretó. Corberán introdujo a todos los delanteros que tenía en el banquillo, pero a diez minutos del final Williot marcó el tercero para el Celta. Guido Rodríguez puso algo de suspense en el descuento al acortar distancias, pero la historia ya estaba escrita.

Quizá ya estaban pensando en Friburgo o todavía tenían la cabeza en la inexplicable remontada del Alavés, pero el Celta salió fatal al partido. Solo Jutglà, con un par de destellos, fue capaz de despertar a los suyos de la siesta. El Valencia solo necesitó un poco de orden para anular a los celestes e irse al descanso con ventaja con la sensación de que tenían el encuentro bajo control. Después de un par de centros peligrosos, los valencianistas encontraron el primer tanto en un rechace que llegó a Guido Rodríguez en la frontal. El argentino conectó un derechazo que atravesó una nube de piernas y sorprendió a Radu. El Celta trató de tomar el mando del juego sin encontrar ningún camino que le acercase a Dimitrievski. Todo era muy predecible. Faltó precisión y sobró ansiedad.

Todo cambió tras la reanudación. La charla de Giráldez y su triple cambio tornaron el ánimo del equipo. Entraron Fer López, Williot Swedberg y Jones El-Abdellaoui por Javi Rodríguez —que vio amarilla y no estará frente al Oviedo—, Pablo Durán y Hugo Álvarez. El técnico deshizo su línea de tres centrales. Dejó solos atrás a Marcos Alonso y a Aidoo, con Carreira y Mingueza en los laterales. Con estas variaciones, el equipo no tardó en avisar que su actitud en esta segunda mitad iba a ser muy distinta con otro remate de Jutglà alto. El catalán dio continuidad a una acción en la que Guido evitó un remate claro de Williot.

Minutos después llegó el empate. Fue el resultado de una gran combinación. Fer López vio el desmarque hacia la línea de fondo de Jutglà y el delantero puso una pelota perfecta al punto de penalti, donde apareció Swedberg para poner a prueba a Dimitrievski. El rechace del portero macedonio cayó a los pies de Ilaix, que con sangre fría colocó el balón en la red. Sin dejar respirar a los valencianos, Williot se internó por su banda, levantó la cabeza y se la dejó a Fer López. El canterano controló y con la zurda metió un golazo por la escuadra. El Valencia era en ese momento un flan que temblaba ante la voracidad de los vigueses.

Con el paso de los minutos el equipo de Corberán fue ganando terreno. Corberán introdujo a Sadiq, a Danjuma y a Lucas Beltrán. No le cabían más delanteros en el campo. Pero fue entonces cuando el Celta hiló otra buena jugada por banda izquierda con Mingueza, Ilaix y Williot, que recibió dentro del área y batió a Dimitrievski entre las piernas. El gol que parecía el de la tranquilidad de no ser Guido Rodríguez. El argentino anotó en el descuento desde la frontal e hizo creer a Mestalla en el empate, pero el Celta defendió bien los últimos centros y aseguró la victoria. El conjunto de Giráldez se pone con 44 puntos, uno más del que marcó el técnico para asegurar la permanencia, y sigue aspirando a repetir en Europa el próximo curso.