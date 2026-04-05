Giráldez: «Ahora, a soñar con poder estar otro año en competiciones europeas»
El entrenador admite ya como «virtualmente» conseguida la permanencia
Ve clave el cambio táctico ante un Valencia que tenía al Celta «bien estudiado»
Claudio Giráldez dijo que, ahora que han conseguido «virtualmente» el primer objetivo, la permanencia, van a «soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas», tras la remontada este domingo ante el Valencia en Mestalla (2-3). «No voy a cambiar el discurso, intento ser de palabras. Virtualmente hemos conseguido el primer objetivo (la permanencia) y ahora a soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas que sería precioso volver a vivir un año como este», destacó en rueda de prensa.
Giráldez le dio la enhorabuena a sus jugadores por certificar el «objetivo principal como club». «Es un día importante por conseguirlo a falta de ocho jornadas y con el mejor registro de números fuera de casa del club, si no me equivoco», añadió.
El técnico dijo que en la primera parte no estuvieron mal, pero que les hizo mucho daño el gol de Guido Rodríguez en el minuto 12 y no estaban teniendo la profundidad que les gustaría. «Nos tenían bien estudiados. Nos ha costado ajustar en la primera parte y el cambio de sistema en la segunda les ha hecho perder la referencia de cómo defender en nuestro sistema habitual. En la primera parte, el Valencia ha salido muy agresivo, ha aprovechado sus situaciones de poder correr y ha defendido muy ordenado en bloque bajo», analizó.
«Hemos tenido la suerte de poder acertar en los primeros quince minutos de la segunda parte cuando Carlos no había hecho los cambios para ajustar. Hay que darle valor a lo que hace Carlos como entrenador, es intervencionista, da soluciones. Es complicado enfrentarte a un entrenador como él y una plantilla como la del Valencia. Hay que tener frialdad en los análisis más allá de los resultados», agregó.
«Ocho partidos muy complicados»
«Si queremos soñar con Europa tienen que ser mejorables los registros, tenemos que seguir sumando, son ocho partidos muy complicados. A esta altura de la temporada nadie regala nada, el rival ha sido muy intenso en situaciones de duelos en la primera parte. Eso significa que cualquier rival va a ser complicado», subrayó.
«No pongo ni un techo ni pongo un objetivo. El objetivo es jugar Europa el año que viene y vamos a pelear con todo. No siento que hayan tocado techo ni que quieran conformarse con esta puntuación», apuntó al ser preguntado por la quinta plaza.
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