LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo

La gran temporada que está realizando el Celta en la Europa League parece no entusiasmar a LaLiga. Después de perjudicar a los vigueses con los horarios de esta trigésima jornada al brindarle menos tiempo para preparar su partido de la próxima semana en Friburgo, el organismo que preside Javier Tebas ha vuelto a hacer evidente su desprecio por los vigueses con los horarios de la jornada 32.

LaLiga ha dado por hecho que el Celta no alcanzará las semifinales de Europa League, que disputarían el partido de ida el jueves 30 de abril. Ha programado el duelo entre el Villarreal y los celestes en el estadio de La Cerámica el domingo 26 de abril a las 21.00 horas. Si el conjunto olívico elimina al Friburgo, los de Giráldez tendrían que afrontar el primer partido de las semifinales solo cuatro días después de visitar tierras valencianas. Al resto de equipos españoles que siguen vivos en Europa se les adelantaron sus compromisos al viernes o al sábado. Sin ir más lejos, el Betis, posible rival del Celta en esa hipotética semifinal, disputa su compromiso liguero contra el Real Madrid el viernes 24 de abril, con lo que tendría dos días más de margen que los vigueses. Entre los partidos programados el sábado hay dos partidos que enfrentan a cuatro equipos que no tienen que jugar entre semana en Europa: Alavés-Mallorca y Valencia-Girona.

En el caso de que el Celta eliminase al Friburgo, LaLiga siempre estaría a tiempo de modificar los horarios y adelantar el partido de los celestes al sábado, pero nada garantiza que lo haga. Sí hizo cambios para el Celta-Madrid de la jornada 27 previo al partido contra el Lyon, adelantándolo a un viernes, pero rechazó todos los argumentos esgrimidos desde Vigo para el Valencia-Celta de este domingo, agendado también solo a cuatro días del choque de ida de cuartos en Friburgo.

El propio Claudio Giráldez confirmó la negativa de LaLiga respecto al encuentro de mañana a las 16.15 horas en Mestalla: «Lo hemos pedido por activa y por pasiva, pero no nos lo han concedido». «Nosotros tenemos que viajar, que somos el equipo que más tarde juega, no solo de nuestra competición, sino de los 24 equipos clasificados para cuartos de final de las tres competiciones europeas; solo hay dos que jugamos domingo, que somos Bolonia y nosotros. Y, a veces, tener un entrenamiento más nos da mucho para poder preparar un partido contra un rival que no conocemos. Ganar un entrenamiento nos daría mucho, porque el lunes no puedes ejercitarte porque la gente está muerta y tenemos la sesión del martes, porque el miércoles entrenamos en Alemania y, evidentemente, en el campo del rival no te pones a preparar la situación táctica», se quejó el porriñés en la rueda de prensa posterior al partido contra el Alavés.

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Por otro lado, LaLiga también hizo públicos los horarios de la jornada trigésimo tercera, que curiosamente se disputará antes que la trigésimo segunda. El miércoles 22 de abril, los de Giráldez se medirán al Barcelona a partir de las 21.30 horas en el Camp Nou.