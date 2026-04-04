Giráldez destaca el buen momento del Valencia

El Celta regresa a la competición doméstica en Mestalla después de su amarga derrota en casa ante el Alavés. A Valencia no viajan Starfelt, Aspas, Vecino y Ristic, por distintos problemas físicos, aunque Claudio Giráldez confía en que los cuatro puedan recuperarse a tiempo para el partido del jueves en Friburgo. El técnico del conjunto celeste destaca el buen momento del equipo valenciano, que viene de ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. De hecho, el técnico considera «engañoso» el 4-1 que se llevó el Valencia de Balaídos en la primera vuelta. Destaca Girádez a jugadores como Ramazzani y agradece la «continuidad» que ha encontrado en tierras valencianas el céltico Unai Núñez después de pasar media temporada de cesión en Italia.

«El Valencia ha encontrado esa estabilidad que necesitaba en cuanto a juego y resultados. La había mostrado en pinceladas durante la temporada, pero ahora está siendo muy estable», explicó este sábado desde Afouteza el entrenador del Celta, que analizó al grupo que dirige Carlos Corberán y al que se enfrenta mañana en Mestalla a partir de las 16:15 horas: «Tiene una plantilla completísima, con muchísimos recursos, con muchísimos perfiles de jugadores distintos que hacen que tengan una variabilidad brutal dentro del once y de los cambios».

Con la sexta posición en juego, que ahora ocupa provisionalmente la Real Sociedad con los mismos puntos que el Celta tras ganar al Levante, Giráldez habla de la dificultad que presenta la cita en Mestalla y recuerda que su equipo no tuvo un camino de rosas en el duelo de la primera vuelta, pese a la goleada final. «Fue un resultado engañoso, no nos tiene que valer mucho más que de referencia para las sensaciones que tuvimos que sufrir en algunos momentos. Va a ser un partido muy complicado ante un rival que está en un gran momento de forma», señaló el técnico de A Louriña.

Agradeció el entrenador del Celta «la continuidad» que está teniendo el zaguero céltico Unai Núñez en Mestalla, a donde llegó cedido el pasado mes de enero y subrayó el mejor nivel de los futbolistas que llegaron el pasado verano al club valenciano. «Muchos jugadores que habían firmado en verano han conocido más la forma de jugar de Carlos. Es un equipo que tiene mucha variabilidad táctica, y adaptarse a eso lleva un tiempo. Jugadores como Ramazzani están ahora en un momento de forma que al principio de liga no tenían».

A la mejor trayectoria del Valencia han contribuido los buenos resultados de las últimas semanas, en las que ha sumado seis victorias en diez compromisos. Los dos últimos en casa los ha ganado, lo que le ha permitido escapar de la zona baja de la clasificación para situarse cerca de la zona templada, con 35 puntos, seis menos que los célticos. «Sabemos lo difícil que es jugar en Mestalla, sabemos que el Valencia está seguramente en el mejor momento de la temporada. Ahora están siendo muy estables. Tienen una plantilla completísima con muchísimos recursos, muchísimos perfiles de jugadores distintos que hace que tenga una variabilidad brutal», comentó el preparador del Celta. Tampoco escatimó elogios hacia Corberán: «Con un entrenador, para mí, muy bueno, con muchos recursos tácticos».

En Valencia, el Celta arranca mañana un mes de abril que definirá parte de su temporada, ya que intenta asegurarse una plaza europea en la Liga y superar los cuartos de final de la competición continental. Giráldez ve bien a sus jugadores después de este parón de selecciones. «He visto al equipo bien, con muy buenas sesiones y con muy buena intensidad en el entrenamiento, con ganas de afrontar este momento de la temporada con plenas garantías y con la ilusión de lo que toca ahora, que es la parte más bonita», recordó.

Starfelt y Aspas, bajas

Carl Starfelt no viaja con el Celta a Valencia a causa de unas molestias en la zona lumbar que sufrió durante la concentración con su selección nacional. «Lleva arrastrando esas molestias desde hace un tiempo, por eso ya no puede jugar algún partido con nosotros, y llegó de jugar esos dos partidos con una incapacidad ahí», explicó Claudio Giráldez en rueda de prensa. Según el parte médico, el sueco sufre «molestias derivadas de una lumbalgia».

Giráldez, con parte de su equipo técnico y el canterano Antañón, que ha sido incluido entre los convocados para Valencia / Alba Villar

Además, el técnico celeste tampoco podrá contar con el capitán Iago Aspas, quien no se ha recuperado de la lesión que sufre en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Sin embargo, Giráldez se muestra optimista con la recuperación de todos ellos: «No son lesiones importantes, así que esperemos que puedan llegar al partido contra el Friburgo. Pero va a depender más de sus sensaciones», indicó entrenador céltico, que también confía en recuperar al centrocampista uruguayo Matías Vecino, en la recta final de la recuperación de su lesión en el soleo izquierdo. «En el caso de Matías, igual, está haciendo cosas en campo y esperemos que pueda estar para el jueves», añadió. Para Valencia ha citado al canterano Andrés Antañón para ayudar a Moriba y a Sotelo en el centro del campo.

Corberán destaca la temporada de los célticos

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, señaló en la rueda de prensa previa al partido frente al Celta, que el conjunto gallego está firmando «una temporada buenísima», por lo que prevé un partido «exigente» para poder sumar los tres puntos en juego.

«La temporada del Celta está siendo buenísima. Va a jugar los cuartos de final de la 'Europa League', está en posiciones europeas en la tabla y es un club que está haciendo un trabajo muy bueno», apuntó.

«El de mañana va a ser un partido muy exigente, ante un rival que te exige mucho. El partido de la primera vuelta fue doloroso, lo hemos visto para ver qué cosas hicimos bien y en cuáles no nos manejamos bien. Estamos con muchas ganas de sumar los puntos en Mestalla ante nuestra afición», apuntó, como recoge Efe.

El técnico valenciano, preguntado por si durante la visita a España, la pasada semana, del presidente del club Kiat Lim se dejó apalabrada su ampliación de contrato, dijo: «El contrato que tengo es el mismo y para mí lo más importante es que la ilusión, el compromiso y las ganas son exactamente las mismas del día que llegué y que trabajo para devolver al Valencia y a su afición donde yo creo que merecen estar».

Corberán no quiso entrar a valorar el fichaje del centrocampista Aliou Nieng al asegurar: «No voy a hablar de jugadores que no están ahora en el Valencia. Mi único foco está en los jugadores que están aquí para luchar por cada punto en las jornadas que restan».

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Al respecto de la posible vuelta a la titularidad del argentino Lucas Beltrán comentó que «es un jugador muy importante», que «lo ha demostrado con su compromiso y entrega». «Tenerlo disponible siempre es una buena noticia, en los partidos previos no estaba con confianza para poder empezar un partido, pero tras estas semanas de trabajo su estado es mucho mejor», añadió.