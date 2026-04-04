El Celta Fortuna cae con estrépito ante el Castilla

5 Real Madrid Castilla: Mestre; David Jiménez, Joan Martínez (Manu Serrano, 72´), Lamini Fati, Valdepeñas (Rachad Fettal, 80´); Cestero, Cristian David; Pol Fortuny, Roberto (Yáñez, 55´), Liberto (Aguado, 55´); y Jacobo (Loren Zúñiga, 72´). 1 Celta Fortuna: Caio Barone; Gavián, Meixús (Oliveras, 61´), Anxo, Ribes; Hugo González (Noah, 72´), Khayat (Kibet, 61´), Burcio, Ángel Arcos (Capde, 72´); Óscar Marcos y Álvaro Marín (Somuah, 61´). Goles: 0-1 (6´): Jacobo, en propia puerta. 1-1 (21´): Joan Martínez. 2-1 (45´): Liberto. 3-1 (49´): Valdepeñas. 4-1 (60´): Jacobo. 5-1 (67´): Jacobo.

Frenazo al Celta Fortuna que en la visita a Valdebebas sufrió un serio revolcón que no le penaliza en exceso en la clasificación (pendiente de que sus perseguidores recorten o no diferencias a lo largo del fin de semana) pero que pone en evidencia su flojera defensiva que arruinó un partido que parecía iba a ir por un camino diferente. El Real Madrid Castilla golpeó con contundencia (5-1) y dejó sin premio a un filial celeste que, pese al arranque prometedor, terminó superado por la eficacia blanca.

El partido comenzó con un contexto claro: los vigueses llegaban reforzados tras recuperar efectivos y con la confianza de saberse capaces de rehacerse ante cualquier marcador adverso. El Castilla, en cambio, acumulaba heridas recientes por puntos escapados en los minutos finales. Un contraste que marcaba el ambiente previo.

Y durante los primeros compases, el Celta Fortuna confirmó su identidad. Presión adelantada, intensidad en la disputa y una propuesta valiente que incomodó la salida de balón del filial madridista. De hecho, el primer aviso llegó en un balón aéreo que obligó a la defensa blanca a intervenir.

Se adelanta el Fortuna

El premio no tardó en llegar. En el minuto 6, el conjunto vigués se adelantó tras una acción a balón parado perfectamente ejecutada. El saque de esquina terminó con un envío raso al área de Angel Arcos que acabó introduciendo en su propia portería un defensor local. El 0-1 hacía justicia al inicio celeste y reforzaba la sensación de control.

Durante varios minutos, el equipo dirigido por Fredi Álvarez sostuvo el pulso. Supo cerrar espacios, mantuvo el orden defensivo y buscó transiciones rápidas. Álvaro Marín tuvo una opción clara tras un pase filtrado, mientras que el Castilla no encontraba caminos claros ante la presión visitante.

Sin embargo, el partido empezó a girar en acciones puntuales. En el minuto 21, el Castilla igualó el encuentro tras un saque de esquina en el que se impuso en el remate dentro del área. El tanto cambió la dinámica emocional del choque. A partir de ahí, el Celta Fortuna perdió parte de la iniciativa. Aunque siguió compitiendo con intensidad, el Castilla comenzó a encontrar más espacios y a generar peligro, especialmente en acciones a balón parado y en llegadas por banda.

El tramo final de la primera mitad resultó decisivo. Cuando el partido parecía encaminado al descanso con empate, el Castilla logró remontar con una acción individual culminada con un disparo desde la frontal. Un golpe psicológico importante para los celestes, que veían cómo se escapaba la ventaja inicial.

Tras el paso por vestuarios, el Fortuna intentó reaccionar con una salida enérgica. Nada más comenzar la segunda mitad, generó una ocasión clara que obligó al guardameta local a intervenir con acierto. Era un indicio de que el equipo no bajaba los brazos. Pero esa reacción quedó rápidamente neutralizada. En el minuto 49, el Castilla amplió distancias con una jugada ensayada a balón parado que terminó en gol. El 3-1 complicaba seriamente el panorama para los vigueses.

Cambio de partido

A partir de ese momento, el encuentro se inclinó de forma definitiva. El Celta Fortuna, obligado a asumir riesgos, dejó espacios que el Castilla aprovechó con eficacia. Un error en la salida de balón propició el cuarto tanto, en el minuto 60, y terminó de descomponer el partido.

Lejos de rendirse, el filial celeste siguió buscando reducir diferencias. Los cambios introducidos trataron de aportar energía y profundidad, y el equipo logró generar algunas aproximaciones, como un disparo lejano o una acción que terminó estrellándose en el larguero.

Sin embargo, el Castilla no dio opción a la remontada que tantas veces ha firmado el Fortuna. En el minuto 67, un nuevo tanto local, de gran ejecución dentro del área, cerró definitivamente el encuentro con el 5-1. En el tramo final, el Celta Fortuna mantuvo la intención ofensiva, pero se encontró con un rival bien ordenado en defensa, que cerró espacios y evitó cualquier opción de recortar distancias.

Noticias relacionadas

El resultado final es excesivo para lo visto en el arranque, pero refleja la contundencia de un Castilla que supo castigar cada error. Para el Celta Fortuna, queda una lección dura: incluso los equipos acostumbrados a remontar necesitan minimizar fallos en escenarios de máxima exigencia. Se corta así la dinámica de resistencia del filial vigués, que esta vez no pudo invocar su habitual capacidad de reacción en los últimos minutos.