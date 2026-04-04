La banda musical del Celta crece: Dasoul se une a Duki y Madonna

«Ser del Celta está muy guapo, es un motivo de orgullo», proclamaba Antón Álvarez Alfaro en julio de 2023 cuando se quitó el traje de C.Tangana para presentar 'Oliveira dos Cen Anos'. Aquel hito cultural e incluso social no sólo transformó para siempre al celtismo, sino la relación del sector musical con un club hasta entonces alejado de los focos.

La composición en la que participaron sus tres colaboradores habituales (Alizzz, Pablopablo y Harto Rodríguez) sumó a los gallegos Xisco Feijoo, Keltoi, Lagharteiras o la Coral Casablanca. Y desde entonces artistas de todos los géneros y procedencias han querido hacer propio aquel sentimiento de pertenencia. El último de ellos llegó en la noche del Viernes Santo en el Ifevi, donde Dasoul no dudó en enfundarse la equipación del Celta para actuar ante miles de fieles.

El cantante grancanario era uno de los grandes reclamos del festival 'Modo Perreo' en el recinto ferial vigués. El evento auspiciado por la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra dentro del programa Sons de Vigo en el que se incluyeron el Wake Up! de música electrónica el jueves 2 o el One Dance de este sábado. En él, además del autor de temas como 'Lao a Lao' o 'Kung fu', actuaron Kiko Rivera, Henry Méndez y K-Narias, más los DJ Unaiii, Planas y Anxo Silva.

Dasoul presumió de la equipación -tachada de gafe por el momento- tanto sobre el escenario como en redes sociales. «Vigo, la noche fue intensa 😍🔥», exclamaba en una publicación con varias instantáneas con esta camiseta. Según ha podido saber esta redacción, el cantante también se acercó al estadio de Balaídos y se interesó por la marcha del equipo.

Otros orgullosos celtistas

Lo cierto es que en los últimos años se ha convertido ya en una tradición que los artistas que llegan a la ciudad busquen un acercamiento con el Celta. El que más ha presumido de esta nueva hermandad ha sido Duki, quien ha portado un anorak del club en conciertos en Madrid o Santiago. El argentino autor de himnos de la escena urbana como 'Malbek' y pareja de Emilia Mernes recibió en su concierto en agosto de 2023 la camiseta conmemorativa del centenario.

El rapero Duki con el anorak del Celta y un fan / FdV

Pero si hay una pionera que ha marcado el camino para este tipo de gestos, esa es Madonna. Su fotografía con la elástica azul y el 5 a la espalda en su histórico concierto de Balaídos en junio de 1990 ya formaba parte del imaginario popular del celtismo, pero la campaña lanzada por el club en marzo la convirtió en inmortal. Después de que la presidenta, Marián Mouriño, enviase una carte preguntándole si aún la conservaba la reina del Pop respondía por su cuenta de X (antiguo Twitter): «¡Esta camiseta es parte de mi historia! ¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!» en una reacción que dio la vuelta al mundo.

Ahora, con los conciertos de Castrelos o los festivales veraniegos a escasos meses y el Celta en uno de los momentos más dulces de su historia, falta por saber quién más se unirá a este selecto club en lo musical y deportivo.