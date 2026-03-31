Penev: «Se ha exagerado mucho sobre mi enfermedad»

Lubo Penev, con pasado en Celta, Compostela, Valencia y Atlétic, atraviesa un delicado problema de salud. El exdelantero ha querido aclarar su situación en SER Deportivos Valencia. Un cáncer de riñón le ha obligado a permanecer hospitalizado durante más de dos meses en Alemania. Ahora se encuentra en Bulgaria.

«Estoy bien, siguiendo el plan de recuperación de los médicos, cuidándome y me encuentro fenomenal», señala. Quiso transmitir tranquilidad sobre su situación: «Estoy en la mano de buenos especialistas y espero regresar pronto a jugar al fútbol con amigos».

En los últimos meses hubo un seguimiento de la enfermedad de Penev, incluso con llamamientos para conseguir ayuda económica destinada a su tratamiento. «No ha habido nada de ayuda financiera en España. Además, nadie está obligado a ayudar», afirmaba con rotundidad Lubo que añade: «El CSKA de Sofia, familiares y ciudadanos búlgaros sí que han aportado algo económicamente porque mi enfermedad requiere tratamientos caros».

Noticias relacionadas

Penev mostró su malestar por cómo se ha tratado el asunto en los medios valencianos: «Se ha exagerado mucho. Parecía que ya estaba en el baúl, pero nadie me ha preguntado cómo estoy». No obstante, las informaciones fueron confirmadas por el hombre que lo trajo al Valencia, Juanjo Rodri.