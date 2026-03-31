El Celta avanza con “paso firme” en su nuevo proyecto

El Celta tiene avanzada la planificación de la próxima temporada. La hoja de ruta de la dirección deportiva celeste está ya trazada en un 75% y no va a sufrir alteraciones significativas si el equipo vuelve a clasificarse para Europa, un objetivo «factible» y que «ilusiona especialmente» y permitiría «picar un poco más alto» a la hora de abordar alguno de los fichajes en cartera. «No nos vamos a volver locos. Queremos dar pasos firmes, aunque si repetimos clasificación europea podríamos dar un pequeño salto de calidad», certifican desde el club. Todas las posibles contrataciones han sido consensuadas con Claudio Giráldez, que está en permanente contacto con la dirección deportiva y ha sugerido algunos fichajes.

Aunque las líneas maestras de la planificación están ya trazadas, hay varios factores que impiden determinar el número de fichajes que se va a acometer y qué perfiles se va a priorizar reforzar. Se contempla al menos un fichaje por línea contando con los jugadores que no van a renovar (Cervi, Ristic y muy probablemente Aidoo) y las ventas que puedan producirse en el verano, tanto las que el club se vea obligado a realizar para cuadrar las cuentas, que serán menos de las inicialmente previstas, como las que puedan sobrevenir por las circunstancias del propio mercado.

Con varios pesos pesados del plantel en el punto de mira de equipos importantes –Williot, Ilaix, Miguel Román y Starfelt son los que están ahora mismo en la primera línea del escaparate–, la prioridad del club es mantener el actual bloque, con retoques para mejorar algunas posiciones y savia nueva del Fortuna.

Un aspecto crucial es la situación de los tres estandartes de la plantilla que concluyen contrato en junio y no han respondido a la oferta de renovación que el Celta les ha puesto sobre la mesa: Iago Aspas, Marcos Alonso y Óscar Mingueza. El club quiere que sigan y al menos en los casos de Aspas y Alonso, no tanto con Mingueza, se muestra bastante optimista.

Aunque existe cierta premura para saber qué dirección tomar si finalmente alguno no continúa, el Celta no quiere, de momento, presionarlos para que tomen una decisión que no se debería demorar ya mucho tiempo más. El estado físico, en el caso de Aspas y Marcos Alonso, será determinante en su decisión.

Sin noticias de Mingueza

La continuidad de Mingueza se considera más difícil porque que el jugador tiene ofertas de clubes importantes con los que el Celta no puede competir económicamente, pero en la Calle del Príncipe no han perdido la esperanza de poder retenerlo tras equiparar en su última propuesta su salario al de los mejor pagados de la plantilla. Queda por ver cómo influye la reciente decisión de Mingueza de cambiar de agente. El club desconoce quién es su nuevo representante, pero espera contactar pronto con él para conocer sus planes.

Otro condicionante importante es el número de jugadores que puede aportar el Fortuna a la primera plantilla. Dos nombres propios destacan sobre el resto: Joel López y Hugo González. El problema es que la presencia de canteranos en la primera plantilla es ya mayor que el número de fichas profesionales y ambos han cumplido ya los 23 años, con lo que no podrían tener ficha del filial y jugar con el primer equipo, como ocurre actualmente con Yoel Lago, Javi Rodríguez o Jones El Abdellaoui.

Se cuenta con que tanto Joel como Hugo González realicen la pretemporada a las órdenes de Giráldez. Su salto al primer equipo dependerá de las bajas que puedan producirse, sin descartar la posibilidad de que, si el Fortuna lograse el ascenso, ambos formasen parte del conjunto de Segunda División. Otra posibilidad que se contempla si finalmente no hay disponibilidad de fichas en la primera plantilla es cederlos a un equipo con aspiraciones que pueda garantizarles minutos, como ocurrió con la cesión de Javi Rueda al Málaga.

Cedidos

Otro condicionante a la hora de apuntalar el nuevo plantel es la situación de los cinco jugadores cedidos que el Celta tiene en otros equipos y deben retornar para la pretemporada si antes no se les encuentra un nuevo destino: Carles Pérez, Unai Núñez, Manu Sánchez, Carlos Dotor y Damián Rodríguez.

La diferencia con la pasada temporada es que el buen desempeño que la mayoría de ellos está teniendo en sus respectivos equipos va a facilitar su salida, bien a los que equipos cuyos colores defienden actualmente, bien a un nuevo destino. El caso más problemático sigue siendo Carles Pérez, cuyo discreto rendimiento en el Aris Salónica no ha contribuido precisamente a poner al jugador en el escaparate y su alto salario lo convierte en un activo difícil de recolocar. Al concluir su actual vínculo laboral en junio de 2027, se contemplaría una nueva cesión con extinción de contrato. Con el resto, las expectativas de colocación –o de que regrese para quedarse en el caso de Damián– son buenas, aunque desde Príncipe advierten que queda trabajo por hacer.

Otro grupo de talentos emergentes del Fortuna estará la próxima temporada a caballo entre el segundo y el primer equipo. Tal es el caso de futbolistas de la quinta de 2006, como Hugo Burcio y Andrés Antañón, con quienes hay altas expectativas, pero cuyo paso al fútbol profesional quiere hacerse de modo gradual, sin restarles minutos.

Al mismo tiempo, el club trabaja en las renovaciones de tres jugadores importantes que concluyen contrato en 2027: Javi Rueda, Pablo Durán y Carl Starfelt. Las negociaciones con el malagueño y el tomiñés fueron anticipadas hace unas semanas por Marco Garcés, mientras que el sueco dio a conocer ayer que el club vigués ya ha comenzado a hablar con su representante de su continuidad.