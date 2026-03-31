Borja Iglesias apunta al once en el amistoso contra Egipto

La selección española se enfrenta en Barcelona a Egipto en el segundo partido amistoso del parón de selecciones, el último de la Roja antes de que Luis de la Fuente anuncie la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En un RCDE Stadium que apunta a récord de asistencia, la campeona de Europa disputa la última prueba antes de la lista mundialista con el objetivo de seguir manteniendo suss buenas sensaciones .

Será el segundo duelo ante Egipto, una de las selecciones potentes de África, que se presenta no obstante algo mermada por la ausencia de su estrella, el delantero del Liverpool Mohamed Salah.

El protagonismo podría estar en la portería. donde podría debutar Joan García. El portero del Barcelona podría tener ahora en su antigua casa su debut en un partido que podría tener algo inusual como que jueguen tres guardametas o aumentar el debate sobre cuáles irán al Mundial si alguno no juega en toda esta ventana. David Raya se perfila, no obstante, como el titular en el escenario en el que debutó con la absoluta.

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Más allá de la portería, Luis de la Fuente parece que aprovechará el encuentro para seguir haciendo probaturas, a las que no es demasiado dado, y además en todas las líneas. Así, refrescaría los laterales con la entrada de Pedro Porro y Alejandro Grimaldo, así como la pareja de centrales, donde Dean Huijsen, que no jugó el viernes, apunta a titular. Su compañero será Cristhian Mosquera. En el centro del campo, ante la baja de Martin Zubimendi, Rodrigo Hernández tiene muchos visos de repetir, aunque está por ver quién será su compañero en la base y si repetirá Pedri , Fornals o Carlos Soler. Dani Olmo parece que ocuparía el puesto de '10' en lugar de Fermín y Borja Iglesias, sin minutos antes Serbia, puede ser la novedad como referencia en punta.