Andrei Radu recibe el alta médica del Celta después de jugar 90 minutos con Rumanía

Los parones del fútbol internacional generan situaciones a veces, surrealistas o difíciles de comprender. Una de ellas la ha protagonizado el portero Ionut Andrei Radu (Bucharest, 1997) quien, al revés que el Cid, ha podido jugar antes de recibir el alta. El Real Club Celta ha confirmado este martes 31 de marzo el alta médica del jugador nueve días después de que cayera lesionado durante el partido contra el Deportivo Alavés. En él sufrió molestias musculares en el minuto 70 aunque no fue sustituido en el tramo final de la remontada (3-4) vivida en Balaídos.

«Contusión en el gemelo derecho, sin evidencia de lesión muscular», confirmaron desde el club días después. Esta valoración le permitía volar a Rumanía para intentar clasificarse con su selección al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de este verano. La ilusión por llevar al combinado a este evento por primera vez desde los años noventa -cuando alcanzaron los cuartos de final y los octavos en tres ediciones seguidas- hizo que «arriesgara» en la repesca ante Turquía.

En el Beşiktaş Park -mismo escenario de la final de la Europa League- disputó los 90 minutos en la semifinal en la que cayeron derrotados por un tanto de Kadıoğlu a pase de Arda Güller. Ahora, «junto con los servicios médicos de Rumanía», el club celeste certifica que el jugador está plenamente recuperado. No obstante su regreso a Vigo tendrá que esperar. La selección rumana juega esta tarde a las 20.45 horas ante Eslovaquia uno de esos amistosos que aumentan la carga de partidos de los futbolistas.

En el parte médico continúan Miguel Román, que se perderá toda la temporada, así como Ilaix Moriba y Matías Vecino. El primero de ellos apunta al regreso liguero contra el Valencia en Mestalla (domingo, 16.15 horas) mientras que el segundo es duda.

Hasta seis ausencias

Es por ello que desde el club dan por hecho que hasta el viernes no se ejercitará con sus compañeros en la Cidade Deportiva Afouteza, por lo que llegaría con poco más de 48 horas de margen . A la lista de ausencias se suman Williot Swedberg y Carl Starfelt, que se juegan hoy en Solna -escenario de la final de la Europa League de 2017- el billete mundialista contra Polonia. Borja Iglesias cuenta con muchas opciones de ser titular en el amistoso contra Egipto en Cornellá-El Prat, mientras que Fer López juega de nuevo con 'La Rojita' en el clasificatorio al Europeo Sub-21 contra Kosovo. Jones El Abdellaoui, por su parte, es el único que podría adelantar su regreso, a mañana, tras jugar anteayer contra Costa de Marfil con la selección sub 23 de Marruecos.