Starfelt confirma negociaciones para renovar, pero no descarta salir

El Celta ha movido ficha para ampliar el contrato de Carl Starfelt más allá de junio de 2027, fecha en la que expira su actual vínculo laborar con el defensa sueco. El movimiento fue confirmado este lunes por el propio futbolista, que mañana disputa con Suecia la final de la Repesca para el Mundial frente a Polonia en Solna. Starfelt confirmó que su agente ha comenzado a hablar con el equipo vigués de su renovación, pero al mismo tiempo no ha descartado abandonar el club en el próximo mercado, si la surge alguna oportunidad que le convenza.

«Me queda un año de contrato después de esta temporada. No hay estrés. Pero creo que ha habido algunas conversaciones informales entre el club y mi agente. Ya veremos cómo termina todo», ha declarado el zaguero en una entrevista con el portal Fotbolldirekt. Starfelt ha precisado que se siente a gusto en Vigo y valora el estilo de juego que el Celta practica con Giráldez, pero intuye que en verano van a llegar ofertas para comprarlo: «Sucedió algo parecido el pasado verano, aunque después no pasó nada. Desde entonces no he vuelto a pensar en ello. Simplemente me he centrado en hacerlo lo mejor posible. Lo estoy disfrutando muchísimo. Con el fútbol, el entrenador y la vida fuera del fútbol», ha relatado.

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El futbolista celeste, cuya continuidad es prioritaria para el Celta, que ya lo convenció para quedarse con ofertas importantes sobre la mesa, no ha descartado la posibilidad de salir en el próximo mercado: «Este verano veré si surge algo interesante. Si empiezo la próxima temporada con un año de contrato restante, probablemente sea el momento de hablar más con el Celta. Pero ahora mismo no me centro en eso».