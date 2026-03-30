El proyecto de Celta360 alcanza el 30% e inicia la cuenta atrás para estrenar sus primeros edificios

Nueve meses después de la colocación de la primera piedra, el crecimiento del nuevo retoño del club es ya visible. El desarrollo de Celta360, el proyecto estratégico con el que el club definirá su crecimiento durante las próximas décadas, alcanza ya el 30% de su cimentación.

Estos avances en los trabajos estructurales son palpables a pie de obra y, especialmente, a vista de pájaro. Junto a la Cidade Deportiva Afouteza se pueden ver las siluetas de los dos primeros edificios que deberán estar disponibles el próximo verano. Estos son el edificio mixto y el «edificio Celta» que junto a los campos de entrenamiento y el miniestadio para el Fortuna y As Celtas ya funcionarán en unos 15 meses.

Principales instalaciones de la Cidade Deportiva Afouteza / Hugo Barreiro

El primero de ellos concentrará el eje educativo y de servicios del complejo, teniendo su pistoletazo de salida en el arranque del curso académico 2027/28 con cinco titulaciones vinculadas al área sanitaria del la clínica del club, innovación y una escuela infantil. Como novedad, incorporará una zona expositiva con los restos arqueológicos recuperados durante las excavaciones.

El otro inmueble tendrá un «enfoque principalmente deportivo», tal y como destacan desde la entidad celeste en el informe del avance de obras. Los vestuarios de categorías formativas, la academia internacional, oficinas del club o un espacio de restauración. Estos trabajos se sitúan en el margen derecho del Camiño do Monte do Coto, en la acera contraria a las actuales instalaciones inauguradas en noviembre de 2020. En la parte posterior hacia el Círculo Mercantil se aprecia también el futuro miniestadio para más de 4.000 espectadores.

Futuas instalaciones auxiliares

Como apoyo para estos edificios destacan la nueva residencia para canteranos, Academys y estudiantes con 190 habitaciones dobles o el edificio de coliving de 39 estudios individuales. La parte final del proyecto, ya a lo largo de 2028, llegaría con el hotel y la clínica deportiva que se culminarían antes de esos 40 meses y en una fecha por definir.