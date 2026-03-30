Ilaix Moriba apunta a Mestalla y Matías Vecino es duda

Buenas noticias para Claudio Giráldez en el retorno del Celta a los entrenamientos tras los tres días y medio de descanso concedidos por el técnico a la plantilla para recuperar energías de cara al tramo decisivo de la temporada, con primera parada el próximo domingo en Mestalla. Si no se producen ulteriores contratiempos, todo hace indicar que el preparador celeste va a poder contar con Ilaix Moriba para el duelo contra el Valencia. El guineano evoluciona positivamente de su tendinopatía en el tendón rotuliano de la rodilla derecha y los servicios médicos consideran que debería estar a punto para el duelo contra el Valencia. El centrocampista se reincorporó ayer tarde de forma parcial al trabajo con el grupo, con lo que debería recibir el alta médica en los próximos días.

Aunque no está plenamente descartado para el encuentro frente a los de Carlos Corberán, el pronóstico con Matías Vecino es bastante menos optimista. El centrocampista uruguayo sufrió una rotura de fibras en el sóleo de su pierna izquierda durante el partido de vuelta de la Europa League contra el Olympique de Lyon disputado el pasado 19 de marzo en Balaídos con un pronóstico de recuperación de entre dos y tres semanas, con lo que, en el mejor de los casos, llegaría muy justo en el duelo contra el Valencia. Vecino será sometido en los próximos días a una ecografía de control que permitirá determinar mejor los plazos de recuperación, pero los servicios médicos ven difícil que pueda ser de la partida que viaje a Valencia. El charrúa sí podría estar a punto para el primer asalto de los cuartos de final de la Europa League que el Celta disputará el 9 de abril contra el Friburgo en el Europa Park Stadium.

El retorno de Moriba es especialmente reconfortante para Claudio Giráldez debido a la escasez de especialistas que el Celta tiene en el eje de la medular con la lesión de larga duración de Miguel Román y las más recientes de Vecino y del propio pivote guineano. Semejante plaga de bajas ha obligado al técnico celeste a improvisar alternativas, adelantando a Mingueza al medio campo o retrasando de posición a Fer López.

Cinco internacionales ausentes

La sesión vespertina de ayer en Afouteza, primera de las seis programadas esta semana por Giráldez, estuvo marcada por la ausencia de los cinco internacionales celeste citados con sus selecciones, que se van a reincorporar al trabajo de gradualmente a medida que vayan rematando sus respectivos compromisos. Para la sesión matinal de hoy se espera a Andrei Radu, quien ha visto truncado su sueño de jugar el Mundial tras ser apeada Rumanía en la Repesca por Turquía.

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Al resto se les espera para el entrenamiento del jueves. Williot y Starfelt dirimen esta noche su última oportunidad de estar en el Mundial en la final de la Repesca que Suecia disputará en Solna frente a Polonia; Borja Iglesias tiene muchas opciones de ser titular mañana en el amistoso que la Roja disputará contra Egipto en Cornellà-El Prat; y Fer López, tras estrenarse como goleador con la sub 21, tiene una nueva oportunidad de contar con minutos en el partido de clasificación para el Europeo que España disputará esta tarde frente a Kosovo.