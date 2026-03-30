Fútbol Juvenil / División de Honor
El Celta reconquista el liderato de la Liga
Golearon al Pontevedra en el partido atrasado, y le sacan tres puntos al Deportivo
El Celta no falló en el asalto al liderato del grupo y no pasó apuros en el partido pendiente que tenía ante el Pontevedra.
El equipo entrenado por Alberto Suárez sabía de la importancia de no fallar en este momento. Por eso el equipo salió con una presión muy alta que los granates no fueron capaces de sacarse de encima.
Las primeras ocasiones no tardaron en llegar, y cerca de llegar al ecuador del primer tiempo, Carro abría la lata y ponía por delante a los celestes. El gol le hizo mucho daño al conjunto pontevedrá, que nueve minutos más tarde encajaba el segundo tanto. El Celta sentenciaba el partido antes de llegar al descanso con un tercer tanto, que dejaba todo visto para sentencia.
La segunda parte no pudo arrancar mejor, pues en los primeros nueve minutos llegaron dos nuevos tantos. Con los tres puntos en el banquillo, el Celta se dedicó a administrar su ventaja.
A los vigueses le quedan ahora tres partidos en A Madroa, Oviedo, Solares y Lugo; viajando a Torrelavega y Vilagarcía. Más complicado le espera al Deportivo, que en los próximos quince días se enfrenta al Sporting de Gijón y al Racing de Santander.
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