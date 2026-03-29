Starfelt, feliz con la lluvia de elogios a su actuación

Cara y cruz para los internacionales del Celta en esta fecha FIFA. Mientras Radu caía con Rumanía en Turquía y era eliminado de la Repesca del Mundial, Carl Starfelt recibía elogios del seleccionador sueco por su actuación en la victoria del combinado escandinavo contra Ucrania. El céltico, que inició el partido en el banquillo, saltó al campo en el minuto 37 por lesión de Isak Hien, contribuyendo a la victoria de su equipo.

«Es genial [los elogios del técnico]. Sé que sigue mis partidos en la Liga y es agradable saber que está satisfecho con mi actuación y con mi desempeño con el Celta», declaró el zaguero celeste al portal digital Fotbollskanalen.

Starfelt agradeció también los elogios de su compañero de fatigas en el Celta y ahora también en la selección Williot Swedberg, que calificó a su amigo como uno de los tres mejores defensas centrales de LaLiga. «Es muy amable por su parte. No creo que tenga razón, pero es bueno que piense así y que lo diga», agradeció Starfelt, que se puso a disposición del seleccionador para la final que Suecia disputará en Solna este martes contra Polonia con una plaza mundialista en juego: «Estoy listo si me necesitan».

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De lo que no hay duda es que el defensa celeste está disfrutando de esta última experiencia con su selección. «Es divertido venir, aportar y ganar. No tuve tiempo de pensar y eso también puede ser bueno», dijo tras el último partido ante Ucrania, en el que reconoció «hubo mucha disputa».