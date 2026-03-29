El peso de la jerarquía

La mutabilidad del once ha sido desde el primer momento una de las grandes señas de identidad del Celta de Claudio Giráldez. Con el estratega louriñés, la línea entre titulares y suplentes es difusa y la rotación (36 jugadores utilizados este curso) casi una forma de vida.

Pero también hay excepciones. En determinadas posiciones la jerarquía manda y algunas bajas se hacen demasiado evidentes. Tal es caso de Carl Starfelt y Marcos Alonso, dos de los pocos futbolistas del plantel que pueden considerarse titulares indiscutibles para Giráldez. Si uno de ellos falta, el equipo lo nota; si faltan los dos, la defensa se vuelve mucho más vulnerable.

Un claro ejemplo de ello es el último encuentro liguero contra el Alavés, un partido que hasta el descuento del primer tiempo el Celta ganaba muy confortablemente por 3-0 y acabó perdiendo tras una catastrófica concatenación de errores defensivos que pusieron al descubierto la gran diferencia de nivel entre la primera y de la segunda unidad defensiva.

Marcos Alonso

Marcos Alonso se ha consolidado este curso como el jugador de campo más utilizado de la plantilla. El madrileño ha participado en 24 de los 29 partidos de Liga y en 9 de los 12 compromisos europeos. Solo en la Copa del Rey, le ha dado Giráldez un respiro. Alonso faltó tres partidos ( Villarreal, Girona y Rayo Vallecano) en el arranque liguero debido a un edema en la rodilla derecha y se ha perdido por rotaciones otros tres en la Europa League (Dinamo, Ludogorets y Bolonia), de los que el Celta solo fue capaz de ganar uno.

Posteriormente, Giráldez volvió a darle descanso en la visita a Montilivi, días después de eliminar al PAOK en los dieciseisavos de la Europa League, y lo reservó, debido a los claros síntomas de agotamiento que presentaba en el último duelo contra el Alavés. Casi todos los partidos, los ha jugado el madrileño completos, elevando su cuenta de minutos esta temporada hasta los 2.873 minutos.

Starfelt

No mucho menos ha jugado Starfelt. El internacional sueco ha participado en 30 encuentros (3 menos que Alonso) entre LaLiga y la Europa League, con un respiro también en la Copa de Rey, donde apenas disputó 39 minutos en la eliminatoria contra el Albacete. 19 presencias en la competición doméstica y 11 en el torneo continental jalonan la trayectoria de Starfelt, que se perdió los primeros cuatro partidos de liga por una lesión muscular, no estuvo por problemas físicos contra el Valencia y el Mallorca en Balaídos y Giráldez le dio descanso contra el Girona y el Alavés. En Europa faltó apenas en el duelo contra el Estrella Roja, por enfermedad. Su cuenta de minutos es también muy elevada: 2.234 sumando las tres competiciones.

Marcos Alonso y Carl Starfelt han faltado simultáneamente en tres partidos, todos en LaLiga, con resultado una victoria, la firmada hace unas semanas en Montilivi (1-2), un empate, en Balaídos, contra el Villarreal (1-1), y una derrota, muy dolorosa, el pasado domingo frente al Alavés (3-4). Su ausencia conjunta (ambos estaban en el banquillo, pero solo Starfelt tuvo algunos minutos entrando desde el banquillo) se dejó sentir también en las derrotas europeas contra el Ludogorets (3-2) o en el empate frente al Estrella Roja en el Pequeño Maracaná, donde solo tuvo minutos el madrileño.

Alonso y Starfelt han compartido el eje de la defensa con numerosos jugadores, aunque su socio más habitual en el perfil derecho ha sido Javi Rodríguez, casi tan titular como ambos e indiscutible en los duelos europeos.