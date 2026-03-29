A Madroa contra Lezama

El Celta Fortuna afronta toda una prueba de madurez en el duelo de filiales más atractivo que actualmente puede contemplarse en Primera RFEF. Recibe el conjunto de Fredi Álvarez al Bilbao Athletic, el mejor clasificado de sus homólogos, que busca en el estadio celeste afianzar su posición de play-off frente a un Mérida que le pisa los talones tras derrotar ayer al Racing de Ferrol.

Para el Fortuna, el triunfo es casi una cuestión de orgullo después de un mes de marzo bastante negativo en el que le victoria se le viene resistiendo más de la cuenta.

No gana el conjunto de Fredi desde hace ya cuatro jornadas, cuando puso una pica en A Malata con doblete de Álvaro Marín. Desde entonces los celestes no ha logrado sumar de tres, con derrota hace tres jornadas en la cancha del Guadalajara y dolorosos empates en el descuento contra el líder, Tenerife, en Balaídos, y la pasada jornada frente al Arenteiro en O Espiñedo.

Aunque la segunda plaza no peligra de momento, los celestes necesitan volver a sumar de tres para poner distancia con el Barakaldo y el Zamora, que han aprovechado el bache de resultados del Fortuna para recortar su desventaja en la tabla a 4 y 5 puntos, respectivamente.

Pero el de este mediodía será, ante todo, un duelo entre las dos mejores canteras de la categoría. A Madroa y Lezama frente a frente, con futbolistas de proyección hacia el primer equipo en ambos bandos. En las filas rivales destacan, entre otros, Elijah Gift, Asier Hierro, Iker Monreal, Ibon Sánchez Eder García o Adrián Pérez.

Fredi Álvarez volverá a contar con bajas sensibles en esta importante cita. El técnico moañés no recupera a ninguno de sus lesionados y suma a la enfermería a Pablo Meixús. Además del central se pierden el choque por lesión Vicente Nunes, Seyni Ndiaye, Dela y Vicente Nunes. A estas bajas por lesión se suman las ausencias de Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, que ayer participaron en la goleada de la selección española sub 19 a Finlandia (4-0). Como contrapartida, Fredi recupera a Óscar Marcos, ausente en el último compromiso frente al Arenteiro, por acumulación de tarjetas. n

CAMPO: Balaídos.

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HORA: 12.00