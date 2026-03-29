Giráldez ha empleado once tríos de centrales
Aunque la presencia de Marcos Alonso y Carl Starfelt es el denominador común en la mayoría de los encuentros, las rotaciones han sido numerosas en el eje defensivo del Celta con numerosas combinaciones de piezas. Hasta 11 tríos diferentes de centrales ha empleado Giráldez en LaLiga. El más reconocible es el integrado por Javi Rodríguez, Starfelt y Alonso (12 partidos). La segunda combinación más utilizada la forman Manu Fernández, Starfelt y Alonso (4 ), seguido de las integradas por Javi, Aidoo y Alonso; Yoel, Carlos Domínguez, Alonso; Manu Fernández, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez; y Javi, Aidoo, Carlos (2 ). El resto han disputado un solo encuentro: Manu, Aidoo y Alonso; Manu, Yoel y Ristic; Javi, Yoel y Ristic; Manu, Carlos Domínguez y Marcos Alonso; y Álvaro Núñez, Starfelt y Marcos Alonso. En Europa, Javi, Starfelt y Marcos ha sido también la más común (8 partidos), con las variantes de Manu por Javi ante el PAOK y el Niza, Ristic por Marcos ante el Bolonia y Yoel por Starfelt contra el Estrella Roja. Frente a Dinamo y Ludogorets Giráldez utilizó defensa de cuatro.
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