El Celta Fortuna remonta en un descuento de locos

Remontada de infarto del Celta Fortuna en Balaídos ante el Bilbao Athletic para consolidar aún más la segunda plaza de la clasificación. Cuando peor tenían las cosas los de Fredi Alvarez el filial céltico encontró el talento y el acierto para llevarse el partido con dos goles en el tiempo extra que desataron la locura en las filas viguesas. Hugo Alvarez y Somuah, que había entrado poco antes en el campo, dieron la vuelta al partido y permiten a los célticos mantener los siete puntos sobre su inmediato perseguidor cuando restan ocho jornadas para la conclusión del campeonato.

Con los rivales apretando por detrás (el Celta Fortuna iniciaba el partido con un margen de cuatro puntos sobre el tercero) el duelo entre filiales era especialmente importante. Y las cosas se pusieron mal porque el duelo fue muy cerrado y en el segundo tiempo el conjunto bilbaíno complicó aún más las cosas al adelantarse en el marcador por medio de Eder. Con poco más de veinte minutos por jugar el equipo de Fredi se afanó en buscar al menos del empate que le permitiese no irse de vacío.

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Los cambios en el tramo final del partido acabaron por darle un extra de energía al Fortuna que tuvo también la virtud de no dejar de insistir. En el minuto 93 llegó el empate gracias a un gran lanzamiento de falta directo de Hugo González que acreditó una vez más el fabuloso golpeo que tiene. Y la cosa no quedó ahí porque cuatro minutos después, en el minuto 97, Somuah que no llevaba mucho tiempo en el campo, anotó el gol del triunfo y desató la locura en las filas viguesas. El Celta Fortuna se mantiene en la segunda plaza con siete puntos sobre sus perseguidores y diez sobre los equipos que están fuera del play-off. Todo ello cuando entramos en las últimas ocho jornadas de Liga.