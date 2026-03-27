La UEFA multa al Celta con 30.000 euros por distintos incidentes en Lyon

La UEFA ha sancionado al Celta con una multa de 30.000 euros por diversos incidentes ocurridos en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Europa League que el conjunto celeste disputó contra el Olympique de Lyon el pasado 19 de marzo, con más de tres mil celtistas en las gradas del Groupama Stadium.

El incidente más grave por el que sanciona al club vigués es el lanzamiento de objetos desde la grada visitante, concretamente una bengala que estuvo a punto de impactar contra los aficionados locales que se encontraban justo debajo. No se hace referencia concreta a la bengala, pero se multa a Celta con 15.000 euros por “lanzamiento de objetos a la grada”.

Se sanciona además a la entidad que preside Marián Mouriño con otros 8.000 euros por la utilización durante el partido de un puntero láser y con otros 1.500 por el encendido de una bengala. Asimismo, se sanciona al equipo vigués con otros 6.000 euros, a razón de 1.200 por amonestación, por las cinco tarjetas amarillas mostradas por el árbitro a los jugadores celestes, concretamente a Javi Rueda, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Williot Swedberg y Fer López.

Pese a la elevada cuantía económica, el club respira con cierto alivio. Las multas podrían haber sido considerablemente mayores si la bengala arrojada contra la grada semivacía en la que se encontraban los seguidores locales hubiese impactado contra algún aficionado del OL. El Celta, de hecho, difundió al día siguiente un comunicado lamentado los hechos, asegurando que tomarían medidas para evitar que se repitan, al tiempo que solicitaba al Olympique imágenes del incidente para intentar identificar a los responsables.

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Cabe recordar que unas horas después del partido un hincha radical Celta fue apuñalado en una reyerta con ultras del Olympique de Lyon y tuvo que ser hospitalizado.