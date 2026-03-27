El Celta se reencuentra con Unai Núñez dos años después

El Celta se va a reencontrar con Unai Núñez en el próximo duelo liguero contra el Valencia, a la vuelta del parón de selecciones. Será la primera vez que el zaguero vasco se enfrente al que equipo que todavía es dueño de sus derechos federativos, casi dos años después de salir cedido, el pasado curso al Athletic y esta temporada al Hellas Verona y, desde enero, pasado al conjunto que dirige Carlos Corberán, donde ha mostrado un alto nivel de forma.

Será la primera vez que Unai se enfrente al equipo que durante dos temporadas defendió con compromiso y un notable protagonismo, incluso tras la llegada al primer equipo de Claudio Giráldez, el técnico que le abrió la puerta de salida. Con el Athletic tuvo un papel secundario, residual en algunos momentos de la temporada. Era el quinto central en el orden de prioridades de Ernesto Valverde, que solo recurrió a él para cubrir la vacante de algún compañero lesionado. Apenas disputó 7 partidos de Liga, 4 de Europa League y 1 de Copa del Rey para un total de 994 minutos sobre el verde. No jugó contra el Celta ni en Balaídos ni en San Mamés.

A la conclusión de la temporada, el Athletic decidió no ejercer la opción de compra que tenía para repescar a Unai y el jugador fue cedido el pasado verano al Hellas Verona, donde fue titular hasta el pasado mes de enero, cuando pidió al Celta cortar la cesión para fichar, también a préstamo, por el Valencia hasta final de temporada.

En el conjunto che, de la mano de Carlos Corbelán, Unai vive una segunda juventud. El técnico le ha dado galones nada más llegar y el futbolista ha respondido con buenas actuaciones que han ayudado a aliviar la situación clasificatoria del equipo, mostrando además una notable polivalencia, cuando el técnico che lo ha empleado como lateral derecho. Unai ha caído de pie en Mestalla y el Valencia ya se plantea muy seriamente abordar su contratación a final de temporada, algo que el Celta ve con buenos ojos.

De momento, el futbolista se deja querer.- "Lo único que sé es que tengo que volver a Vigo a hacer la pretemporada. Lo que tenga que pasar, pasará. Todavía tengo dos años más con ellos, pero sí, aquí estoy muy contento. Se ve reflejado en el campo y en el fútbol puede pasar de todo", expresaba tras el último triunfo contra el Sevilla. "Para que llegue ese momento pueden pasar muchas cosas. Voy a vivir el día a día, pero hay que tener en cuenta que aquí estoy muy contento", agregaba.

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Unai nunca ha ganado al Celta. El vizcaíno se han enfrentado con el Athletic al conjunto celeste en cuatro ocasiones, con resultado de dos triunfos celestes y dos empates. En el curso 17-18, el conjunto vasco cayó por 3-1 en Balaídos y empató en San Mamés (1-1), mientras que en la temporada 2020-21, el equipo vigués se impuso en San Mamés (0-2) y empató sin goles con el Athletic en Balaídos.