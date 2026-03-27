Miguel Román: “Estoy mejor de la cabeza y, sobre todo, del pie”

Miguel Román, el futbolista revelación del Celta esta temporada, ha hablado por primera vez desde la lesión sufrida en vísperas del duelo contra el Olympique de Lyon que lo ha obligado a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por lo que resta de temporada. El gondomareño ha roto su silencio tras recibir esta mañana el Premio Estrella Galicia al mejor futbolista del Celta en el mes de febrero, que ha agradecido a los aficionados: "No tengo más que palabras de agradecimiento para los aficionados. Son increíbles. Les doy las gracias a todos los celtistas por votarme. Este premio hace que vea el esfuerzo y el trabajo que llevo día a día. Es un orgullo, no solo para mí, sino también para mi familia”.

El mediocentro ha dado algún detalle sobre su proceso de recuperación, que afronta más tranquilo y con la idea de estar lo antes posible a disposición del equipo. “Por suerte, de cabeza y sobre todo del pie me encuentro bastante mejor. Poco a poco y trabajando día a día para volver lo antes posible”, ha relatado, convencido de que saldrá más fuerte del trance: “Las lesiones no se eligen, vienen porque sí. La experiencia me va a venir muy bien para crecer como futbolista y persona. Mi objetivo es volver lo antes posible para ayudar al equipo”.

Román se va a perder "los dos meses más importantes de la temporada, los que van a decidir todo” y ha pedido afrontarlos “con los pies en el suelo, sabiendo en la situación en que estamos y afrontando cada partido”.

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El mediocampista canterano es el jugador del Celta que ha experimentado mayor incremento en su valor de mercado, multiplicando por seis su cotización, que ha pasado de 2,5 a 15 millones en cuestión de pocos meses. Tan brutal incremento, ha admitido, le ha pillado de improviso, sin darse cuenta, ni haberlo siquiera imaginado cuando Claudio Giráldez le dio el pasado verano la alternativa en el primer equipo: “Si soy sincero, creo que no lo he asimilado del todo porque al estar jugando jueves, domingo, domingo, jueves se pasa todo muy rápido. En este parón, cuando veo los partidos desde fuera, me he dado cuenta de verdad de lo que estoy consiguiendo. Es algo que me llegan a decir el año pasado y no me lo imagino”.