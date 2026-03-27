Ferran Jutglà, en el once ideal del mes de marzo
redacción
Vigo
El gran momento de forma del céltico Ferran Jutglá no ha pasado inadvertido fuera de Vigo. El barcelonés ha sido incluido en el once ideal de LaLiga de Who Scored en el pasado mes de marzo. El céltico comparte honores con el portero del Girona, Gazzaniga, los defensas Juan Iglesias (Getafe), Lejeune (Rayo Vallecano), Cömert (Valencia) y Joao Cancelo (Barcelona), los centrocampistas Arda Güler (Real Madrid) y Fermín López (Barcelona) y los atacantes Carlos Espí (Levante), Toni Martínez (Alavés) y Raphinha (Barcelona). Ferran Jutglá ha marcado con el Celta 5 goles en el mes de marzo, cuatro en Liga, con doblete en el último partido al Alavés, y otro en Europa, contra el Olympique de Lyon.
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