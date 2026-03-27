Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Ferran Jutglà, en el once ideal del mes de marzo

redacción

Vigo

El gran momento de forma del céltico Ferran Jutglá no ha pasado inadvertido fuera de Vigo. El barcelonés ha sido incluido en el once ideal de LaLiga de Who Scored en el pasado mes de marzo. El céltico comparte honores con el portero del Girona, Gazzaniga, los defensas Juan Iglesias (Getafe), Lejeune (Rayo Vallecano), Cömert (Valencia) y Joao Cancelo (Barcelona), los centrocampistas Arda Güler (Real Madrid) y Fermín López (Barcelona) y los atacantes Carlos Espí (Levante), Toni Martínez (Alavés) y Raphinha (Barcelona). Ferran Jutglá ha marcado con el Celta 5 goles en el mes de marzo, cuatro en Liga, con doblete en el último partido al Alavés, y otro en Europa, contra el Olympique de Lyon.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
  2. Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
  3. Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
  4. El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
  5. Davila 21/03/2026
  6. Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
  7. Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
  8. Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar

El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año

El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año

La automoción gallega quiere dar el salto a la industria de la defensa: hay 30 proveedores interesados

La automoción gallega quiere dar el salto a la industria de la defensa: hay 30 proveedores interesados

Vía libre para el Bembrive: las viguesas, con el billete en la mano para el play-off de ascenso

Vía libre para el Bembrive: las viguesas, con el billete en la mano para el play-off de ascenso

El patrimonio cultural que está en peligro en Deza y Tabeirós-Montes: cinco edificaciones languidecen a la espera de una rehabilitación

El patrimonio cultural que está en peligro en Deza y Tabeirós-Montes: cinco edificaciones languidecen a la espera de una rehabilitación

La parte demandante desvela que el Concello de Oia «paralizó» el plan para regularizar el Talaso Atlántico

La parte demandante desvela que el Concello de Oia «paralizó» el plan para regularizar el Talaso Atlántico

«O Tío Marcos d'a Portela»: 150 anos do primeiro xornal en galego

«O Tío Marcos d'a Portela»: 150 anos do primeiro xornal en galego

Empresas foráneas se lanzan a gestionar los pisos turísticos de Galicia

Empresas foráneas se lanzan a gestionar los pisos turísticos de Galicia

El CEIP Manuel Sueiro de Ourense derriba barreras con «voces» de papel

El CEIP Manuel Sueiro de Ourense derriba barreras con «voces» de papel
Tracking Pixel Contents