El Celta tiene el gol más repartido de la Liga

El gol es en el Celta un bien repartido. Nada menos que 18 futbolistas del plantel celeste han anotado al menos un tanto en alguna de las tres competiciones en las que el equipo de Claudio Giráldez ha participado en este curso. El cuadro celeste es el que más reparte del gol de LaLiga, pero comparte esta condición con el Betis en el mismo número de partidos (44), el Atlético de Madrid, este tras 47 encuentros, y la Real Sociedad, en este caso en 36 comparecencias entre Liga, competición europea y Copa del Rey.

Los de Giráldez son, además, el sexto en número de goles en el campeonato liguero, con 41 tantos, tras el Barcelona (78), el Real Madrid (63), el Villarreal (54), el Atlético de Madrid (49) y el Betis y la Real Sociedad (44).

El máximo anotador celeste es, por segunda temporada consecutiva, Borja Iglesias, quien a sus 33 años atraviesa uno de los mejores momentos goleadores de su carrera. El Panda suma 15 dianas entre todas las competiciones, 11 en el torneo regular, 2 en la Europa League y otros tantos en la Copa del Rey. La segunda plaza del escalafón corresponde Ferran Jutglà, que sucede a un Iago Aspas a quien Giráldez ha dosificado calculadamente este curso. El barcelonés ha aportado ya 8 dianas, con un incremento de rendimiento muy sustancial de 6 goles desde el pasado mes de febrero (5 en Liga y otro en Europa), 4 en los últimos tres partidos.

Tras el catalán se sitúan Iago Aspas y Williot Swedberg, con siete dianas cada uno. El capitán celeste reparte sus goles casi por igual entre la competición regular (3) y la Europa League, escenario esta temporada de sus mejores partidos. El moañés añade a estos siete goles 6 asistencias, el que más del equipo, 3 en Liga y otras tantas en Europa. Williot presenta el mismo reparto de gol por competición y una asistencia menos.

Pablo Durán contabiliza 5 goles(2 en Liga y 3 en el continente), uno más que Javi Rueda, un defensa que presume de ser el sexto máximo goleador del equipo. Con 3 dianas se sitúan los extremos Hugo Álvarez y Jones el Abdellaloui, mientras que con 2 están Sergio Carreira y Bryan Zaragoza (actualmente en la Roma).

Cinco jugadores más ha contribuido con un gol: Damián Rodríguez (desde enero en el Racing de Santander), Carl Starfelt, Miguel Román, Marcos Alonso (de penalti), Yoel Lago, Fer López (llegado en enero), Óscar Mingueza y Óscar Marcos, del filial, en la Copa del Rey.