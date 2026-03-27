El Celta no descarta recuperar a Ilaix y a Vecino para Mestalla

Las lesiones han castigado con fuerza al eje de la medular del Celta en este final de temporada. A la baja por lo que resta de curso de Miguel Román, recientemente operado de una fractura en el pie izquierdo, se han sumado en los últimas semanas las del uruguayo Matías Vecino, caído en el duelo europeo contra el Olympique de Lyon, e Ilaix Moriba, que estaba sancionado para el partido liguero contra el Alavés, pero tampoco podría haber participado debido un problema en la rodilla derecha que le ha impedido además concentrarse con la selección de Guinea.

Ambos se recuperan en Vigo, con la duda de si estarán a punto para la reanudación de LaLiga la próxima semana en Mestalla. A Vecino, con una rotura de fibras en el sóleo izquierdo, se le pronosticó un periodo de baja de entre dos y tres semanas, con lo que, en el mejor de los supuestos, podría llegar a tiempo al partido.

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En el caso de Ilaix, los servicios médicos del Celta no ofrecen plazos de recuperación, señalando que el futbolista, con una tendionopatía en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, ha limitado su actividad en los entrenamientos. Esto sugiere que no se trata de un problema importante y que existen bastantes posibilildades de que Claudio Giráldez pueda contar con él para el encuentro contra los de Carlos Corberán.