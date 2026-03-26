Starfelt y Williot siguen la carrera mundialista

Cara para Starfelt y Williot y cruz para Radu. Los suecos se jugarán el martes su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras su triunfo ante Ucrania (1-3) mientras el portero rumano se despidió después de que su selección perdiese en Turquía por la mínima (1-0).

Suecia se la jugará en su campo ante Polonia (verdugo de Albania) después del triunfo en Valencia. Williot no jugó porque fue uno de los descartes de la convocatoria, pero Starfelt, aunque no fue de la partida, entró a la media hora de juego por la lesión de un compañero y completó el resto del encuentro. Suecia, gracias a los tres goles de Gyokeres, fue mejor que Ucrania en el destierro de Valencia y sus posibilidades de entrar en el Mundial se mantienen firmes.

Para quien se cerraron las puertas del Mundial es para Radu ya que Rumanía cayó por la mínima en Turquía (1-0) y se despide de la posibilidad de jugar el martes por una de las plazas en disputa en Europa. El portero del Celta disputó los noventa minutos y disipó cualquier duda que existiese sobre su estado físico después de que acabase renqueante el partido del pasado domingo ante el Alavés y que hizo temerse por una lesión de cierto calibre. El portero rumano estuvo sobrio y cumplió con las acometidas del equipo local que en el comienzo del segundo tiempo marcó el gol decisivo por medio de Kadioglu. Los intentos posteriores de los rumanos fueron infructuosos.

Noticias relacionadas

La eliminación de Rumanía al menos supone una buena noticia para el Celta porque Radu regresará a Vigo antes de lo previsto para descansar y prepararse para los siguientes retos. Uno de ellos para Radu será regresar en unos meses al mismo lugar en el que se despidió del Mundial porque jugó en el estadio del Besiktas, escenario de la final de la Europa League el 21 de mayo.