«Más que marcar me obsesionaba sacar mi mejor versión»

Ferran Jutglà (Sant Julià de Vilatorta, 1999) llega al tramo decisivo de la temporada en su momento más dulce de juego con el único propósito en mente de ayudar al Celta a «lograr sus objetivos», sin límite para soñar una vez se certifique la permanencia.

El artillero catalán se muestra «feliz» en lo personal y lo profesional , pero no se marca una cifra concreta de goles, sino en dar su mejor versión en cada uno de los partidos que quedan. Y está convencido de que tiene margen de mejora.

—¿Ha digerido ya lo ocurrido el domingo contra el Alavés?

Intenté no darle muchas vueltas. Fueron horas jodidas, porque al final nos fuimos enfadados, con cara de tontos y decepcionados con nosotros mismos porque teníamos un partido que pintaba muy bien y lo dejamos ir. Pero con el paso de los días vuelve a salir el sol y te tienes que levantar.

—¿Alguna explicación?

Nos desconectamos, dejamos de hacer cosas que estaban funcionando y cometimos errores defensivos que nos penalizaron.

—Personalmente debió escocerle no haber siquiera puntuado después de marcar dos goles y dar otro en la que seguramente ha sido su mejor actuación con el Celta.

No diría tanto en lo personal. Me jodió mucho en el aspecto colectivo porque era una victoria con la que asegurábamos la permanencia y nos poníamos igualados con el Betis, era una victoria que nos hacía dar un punto de inflexión y ponernos a pelear por cosas bonitas. Me jodió eso más que lo individual.

—¿Fue su mejor actuación con el Celta hasta el momento?

Yo creo que sí. Me encontré libre, suelto, atrevido, valiente atacando, regateando, siendo como yo soy. Se vio lo que yo soy como jugador y eso es lo que me gusta.

—Era su cuarto gol en tres partidos. ¿Ha alcanzado su mejor momento de forma en el tramo decisivo de la temporada, cuando se va a decidir todo?

Sí. A mi parecer estoy en un momento muy bueno de forma, de espiritualidad, de sentirme bien, feliz, que coincide con el tramo final de la temporada. Y nada, a seguir así.

—Quedan al menos 11 partidos. ¿Hay margen de mejora? Quiero decir, ¿está el mejor Ferran por ver?

Sí, yo siempre me doy ese margen de espacio para seguir mejorando, que es lo que busco en el día a día. El otro día se vio una muy buena versión mía y ahora se trata de sostenerla, semana tras semana, partido tras partido, para ayudar al equipo, que es lo que más cuesta. Ese es ahora mi foco.

Jutglà, en las instalaciones de la ciudad deportiva del Celta tras la entrevista. / MARTA G. BREA

— Se dice que el gol es caprichoso. Va por rachas y ahora parece que por fin le ha tocado la buena.

Sí, a veces no entra ni mirando y otras veces entra con facilidad. Pero no estoy obsesionado con los goles. Simplemente estaba obsesionado con sacar mi mejor versión, con estar feliz conmigo mismo, con ayudar al equipo. Y una cosa lleva a la otra.

—Lleva ya ocho goles y quedan al menos 11 partidos. ¿Con qué cifra de goles se sentiría cómodo al acabar la temporada?

Pues no sé qué decir. Yo me estoy sintiendo muy bien. Soy un chico ambicioso, que quiere crecer y no quiero poner ninguna cifra porque sería ponerme un techo. El techo lo marcaré yo mismo todos los días y ya veremos a final de temporada.

«De mis 8 goles, me quedo con el segundo al Alavés, me define como jugador»

—¿De esos ocho goles que ha marcado con cuál se queda?

Diría que me quedo con el último, el segundo al Alavés. Es una conducción hacia adelante, regateando gente, que yo creo que me define bastante bien como jugador. Hacía tiempo que no me sentía así y no podía mostrarlo. La verdad es que con el segundo. El primer gol también es muy bueno porque me desmarco muy bien y Javi [Rodríguez] me filtra un gran pase al área, que era lo que estábamos buscando. El movimiento y la definición también fueron muy buenos.

—En enero tuvo un bajón moral que le hizo perderse varios partidos. ¿Es un asunto ya superado?

Sí, tuve unas circunstancias personales que ya venían de hace tiempo y yo llevaba dentro. Lo llevaba dentro y seguía jugando con esto dentro hasta que llega un momento que el cuerpo no aguanta más. Lo hablé con el míster y me dio espacio para que me tomara el tiempo que necesitaba. Ese tiempo me fue bien para centrarme en mí mismo.

—Dijo Berizzo que para que las cosas sucedan hay que soñarlas antes. ¿Sueña Jutglà con la final de la Europa League?

Tiene razón Berizzo en que para que las cosas sucedan primero hay que soñarlas. Por supuesto que somos ambiciosos, pero hay que soñar con los pies en la tierra y avanzar partido a partido.

—Pero el haber eliminado al Lyon, que era el segundo favorito, confirma que cualquier rival es también eliminable.

Claro. Lo que hemos hecho eliminando al Lyon demuestra que la unión del equipo y el compromiso y la ilusión que tenemos, dando el máximo, porque si no damos el máximo estamos perdidos, nos puede llevar a cosas muy bonitas. Y ese tiene que ser nuestro objetivo para afrontar todos los partidos.

—¿Cuál es, en su opinión, el gran favorito?

Seguramente el Aston Villa. Pero tampoco lo he pensado mucho. Tenemos una eliminatoria contra el Friburgo y tenemos que centrarnos en eso, poner todas nuestras energías en la Liga y en el Friburgo, yendo partido a partido.

—De los equipos alemanes no es el que más nombre tiene, pero si está en cuartos de final no es por casualidad.

Sí, el fútbol alemán es un fútbol duro, muy físico, pero también juegan bien a la pelota. Habrá que analizarlos bien para ver cómo podemos hacerles daño.

—¿Prefiere enfrentarse a un rival físico y de mucho ritmo como el Friburgo o un equipo técnico, que apueste por dar protagonismo a la pelota, como el Lyon?

La verdad es que en competiciones europeas eso nos da igual. Te tienes que enfrentar a todo tipo de adversarios. Ahora nos toca este y vamos a concentrarnos en este. A mí me da igual. Al final son eliminatorias y, si quieres llegar lejos, tienes que eliminar a todo el mundo.

—En una anterior entrevista, comentó que el objetivo del Celta era salvar la categoría y pensar luego en metas mayores. ¿Sigue pensando lo mismo viendo el nivel de juego y la situación del equipo?

Sí. Está claro que el primer objetivo es salvar la categoría; conseguir esos 43 puntos.

—Tienen 41 puntos y quedan aún 9 partidos.

Pero nosotros nos marcamos eso. Por eso nos jode tanto la derrota del otro día, porque ya era finiquitarlo y empezar a pensar en otras cosas. La realidad es que estamos en una buena situación y la gente está contenta en cómo estamos representando al Celta. Nosotros también estamos contentos, salvo por este último partido. Pero sigo repitiendo que nos falta ese punto para cumplir el objetivo antes de ponernos a mirar un segundo objetivo al que, por supuesto, todo el mundo tiene ganas, yo el primero. Pero los plazos están para respetarlos y no sería justo saltar al cuarto nivel sin haber superado el segundo.

—¿Tras perder con el Alavés, el parón les viene bien o preferían competir ya este fin de semana?

Yo soy de los que piensa que las cosas vienen cuando vienen. Se ha dado así y ahora vamos a desconectar física y mentalmente para afrontar todos juntos el siguiente partido de Liga. Creo que también irá bien.

—¿Ha echado un vistazo al calendario que le queda por delante al Celta?

Solo al que nos ha pasado el club, a los días de entrenamiento y eso.

—Se lo decía porque el Celta tiene que visitar Mestalla, el Camp Nou, La Cerámica, el Metropolitano y San Mamés. ¿Puede complicar esto el objetivo de optar a algo más que una confortable permanencia?

No, no, no. Son equipos y campos espectaculares, con aficiones que aprietan. Ahora todos los equipos se están jugando sus objetivos y es lo bonito. A mí eso me ilusiona, me motiva. Tengo ganas y cuanto mejores sean los rivales más concentrados tenemos que estar y a nuestro mejor nivel para superarlos.

—Sobre todo pensando que el Celta ha tenido esta temporada mejores resultados como visitante que en casa.

Es curioso, pero bueno, de aquí al final todo va a ser complicadísimo porque todo el mundo se está jugando algo. Nosotros tenemos que estar a nuestro mejor nivel para superar a nuestros rivales. Si conseguimos estar a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera.

—Curiosamente, en Balaídos quedan rivales que se están jugando el pellejo: Oviedo, Elche, Levante y Sevilla. ¿Complica o facilita esto las cosas?

Como dije, todo el mundo se va a estar jugando algo. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en dar nuestro mejor nivel. Si estamos a nuestro mejor nivel, tendremos muchas más posibilidades de sumar puntos.

—En el Celta ha ocupado las tres posiciones del frente ofensivo. ¿En cuál se encuentra más cómodo?

Pues no sabría qué decirte. Creo que soy muy versátil en las tres posiciones y en las tres me encuentro cómodo. Al final donde el entrenador piense que le puedo ayudar voy a hacerlo. No sabría decirte, pero el otro día, de interior, con un poquito de libertad, me encontré bastante bien.

—Imagino que Claudio le pide cosas diferentes, en función de la demarcación que ocupe. ¿Qué le pide en concreto?

Pues depende de los partidos. En función de los partidos, te hace generar uno movimientos u otros, para eso es una plantilla tan amplia como la que tenemos. Entonces, no sé. En las tres me encuentro cómodo, pero sí que es cierto que el otro día, con esa pizca de libertad y Sote[lo] , que me estaba filtrando pases, me encontré muy cómodo recibiendo y atacando.

—Supongo que, cuando no juega de nueve, no es lo mismo acompañar a Borja Iglesias que a Pablo Durán. ¿En qué cambia su rol?

Bueno, Pablo también es mucho de atacar el espacio, Borja es más de fijar a los centrales y combinar por dentro. Con Pablo me entiendo muy buen y hacemos mucho daño atacando al espacio porque intercambiamos movimientos, con Borja también combino bien. Me siento muy cómodo con ambos, la verdad.

—Al club se ha adaptado rápido. ¿Qué tal su adaptación a la ciudad?

Pues muy bien. Sí que fue un podo duro tanto mes de lluvia, pero me encanta Galicia. Nunca había estado aquí y lo estoy disfrutando muchísimo. Fuera del fútbol disfruto mucho de los paisajes, los atardeceres, la comida, ir a la montaña, tener el mar cerca. En fin, las pequeñas cosas de la vida. La verdad es que estoy encantado aquí.

—¿Se ve en el Celta más allá de 2029, cuando concluya su actual contrato?

Pues no sé. El fútbol dirá, pero estoy encantado. Estoy sacando mi mejor fútbol, feliz, muy a gusto dentro y fuera del campo. No pienso en contratos ni en historias. Simplemente pienso en seguir sintiéndome como me siento en estos dos meses, en ayudar al Celta a conseguir sus objetivos y en que puede ser un año muy bonito para todos.

—¿Ve al Celta capacitado para conseguir ese título que se le resiste desde hace más de cien años?

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Por qué no. El Celta está creciendo mucho en todos los ámbitos. Hay que estar motivados, pero también tener los pies en el suelo. Tenemos que soñar y motivarnos, tenemos que ilusionarnos, pero también ser realistas y ser conscientes de ello. Tenemos ilusión y ganas, sí, pero para conseguirlo es un largo proceso y hay que ir quemando etapas. Ojalá podamos algún día levantar una copa. Sería espectacular. ¿Tengo ganas?, muchas; ¿podemos conseguirlo?, por qué no, pero hay un proceso que determinará si se puede o no.