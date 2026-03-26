Un calendario final envenenado para el Celta

El Celta se toma un respiro en el último parón de selecciones de curso para abordar en envenenado calendario final (de un mínimo de 11 partido y un máximo de 14) en reñida pugna por repetir clasificación europea, con el aliciente de que esta temporada la quinta plaza podría dar de nuevo acceso a la Liga de Campeones.

Al margen del desgaste que pueda suponer el duelo europeo de cuartos de final contra el Friburgo y, si avanza de ronda, las semifinales contra el Sporting de Braga o el Betis, el cuadro celeste tendrá que visitar en la recta final del campeonato cinco de los escenarios más inasequibles de LaLiga y recibir en Balaídos a cuatro adversarios de la zona baja, cuya continuidad en Primera División pende de un hilo. Los celestes serán parte en la batalla por los puestos europeos y jueces del descenso en un camino final cargado de trampas.

Pese a que el equipo de Giráldez se ha mostrado este curso como uno de los visitantes más competentes de LaLiga y ha sumado lejos de Baláidos 24 de sus 41 puntos, le quedan por visitar campos de rivales que, en su mayor parte, pugnan por el título o hacerse con un puesto en la Champions: Valencia Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic.

Los celestes celebraron ayer su último entrenamiento de la semana y se tomarán un pequeño respiro de tres días antes de abordar la recta decisiva del campeonato con el ojo puesto en la quinta plaza que ahora ostenta el Betis. Real Sociedad, Getafe, Athletic se adivinan como sus principales rivales, sin descartar que puedan meterse en la pelea otros, como Osasuna o Espanyol. Los celestes solo se van a medir directamente con los de Ernesto Valverde.

La primera parada será Mestalla, uno de los escenarios que peor se les da a los celestes: 5 victorias, la última hace una década, y 12 empates en 58 visitas ligueras al estadio valencianista. Aunque la situación del Valencia ha mejorado tras su última victoria frente al Sevilla, el conjunto que dirige Carlos Corberán necesita seguir sumando para asentarse en la zona tranquila, con el agravante de que Giráldez afronta cuatro días después en Alemania el primer asalto de cuartos de final contra el Friburgo.

Tras el partido europeo, en miércoles, por jugarse el fin de semana la final de Copa, espera al Celta el Camp Nou, el estadio de LaLiga que históricamente peor se le da a los celestes. Apenas 3 victorias en 58 comparecencias, la primera en el extinto campo de Les Corts en 1942 y las dos siguientes mucho más recientes, con Berizzo y Coudet. A esta ancestral sequía en terreno azulgrana, se añade la intratable condición como local del conjunto de Hansi Flick, con pleno de 15 victorias este curso (45 puntos de 45 posibles) esta temporada ante su gente.

Tras medirse al Barcelona, comparecerá el Celta en La Cerámica, un campo en el que ha cosechado algunas victorias recientemente, pero también importantes derrotas. Los de Marcelino presumen esta temporada de músculo en LaLiga -se disputan la tercera plaza con el Atlético- y apenas han cedido terreno en su estadio, donde tan solo han ganado este curso el Barcelona y el Real Madrid y ha empatado el Betis.

Menos asequible se ha mostrado aún el Atlético de Madrid en el Metropolitano, la siguiente parada de los celestes, donde los de Diego Simeone solo han perdido contra el Betis y cedido un empate frente al Real Madrid. Para encontrar el último triunfo celeste en terreno colchonero hay que remontarse hasta junio de 2007, hace casi 19 años.

La gira como visitante la cierra el Celta en la penúltima jornada en San Mamés, otro de los campos que se le atragantan históricamente: 6 victorias en 58 visitas, aunque 3 de ellas se ha producido desde la inauguración del Nuevo San Mamés en 2013. Noveno clasificado, el cuadro vizcaíno presenta números como local algo mejores que el Celta como visitante (26 puntos), habiendo cedido en San Mamés 5 derrotas y dos empates.

Lucha por el descenso

Si a domicilio el Celta visita grandes escenarios de LaLiga en la recta final, en Balaídos recibe a cuatro de los equipos implicados en la lucha por eludir el descenso: Oviedo (colista), Elche (decimoséptimo), Levante (vicecolista) y Sevilla (decimoquinto). Cuatro animales heridos, en definitiva, a los que les va la vida empeño.

El primero en rendir visita será el cuadro asturiano (jornada 31), casi desahuciado, pero cuya visita coincide justamente antes del segundo asalto de los cuartos de final europeos contra el Friburgo, lo que puede condicionar a los de Giráldez.

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Seguirá al Oviedo, tras rendir el Celta visita al Barcelona y el Villarreal, el Elche (jornada 34), un equipo que ya ha ganado a los celestes este curso y que también necesita con suma urgencia puntos para huir de la quema. Tras los franjiverdes comparecerá el Levante, cuya última victoria frente al Oviedo le concede esperanza, pero que para entonces puede tener en Balaídos sus últimas opciones de salvación. La temporada se cierra con la visita del Sevilla, un grande en horas bajas que actualmente cuenta con un colchón de 4 puntos sobre la zona roja.