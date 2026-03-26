Arranca la reventa del Celta-Friburgo

Minutos después de que el Celta pusiese a la venta las entradas para el Celta-Friburgo de cuartos de final de la Europa League las páginas web especializadas en venta de productos de segunda mano se comenzaron a llenar de ofertas de entradas compradas en la taquilla digital del Celta apenas unos minutos antes.

El Celta puso en marcha la venta en la tarde de hoy y, como es costumbre, durante las primeras veinticuatro horas solo es accesible a aquellos poseedores del Carrnet Celtista, cuyo precio es de 30 euros anuales. Pues estos mismos son quienes poco después pusieron en marcha la venta de estas localidades para el partido del 16 de abril en Balaídos en el que el equipo vigués se jugará el pase por segunda vez en su historia a unas semifinales europeas.

Las entradas ofertadas ya alcanzan en algunos casos el precio de 150 euros por localidad para la grada de Tribuna y oscilan hasta los 85 euros de las entradas para la grada de Gol. La aparición de estos anuncios también ha desatado el malestar de otros abonados o poseedores del carnet celtista así como de los aficionados que esperan a la apertura de la venta para el público en general con la esperanza de asistir a un partido que de un modo u otro será histórico.