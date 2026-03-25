Unai Núñez podrá jugar contra el Celta en Mestalla
Redacción
El Celta no ha incluido la denominada ‘cláusula del miedo’ en el contrato de cesión de Unai Núñez al Valencia después de que el zaguero vasco abandonase el Hellas Verona en el mercado del pasado invierno. De esta forma, Núñez podrá enfrentarse de nuevo al equipo con el que mantiene contrato hasta 2027, en la cita prevista en Mestalla para el 5 de abril.
Desde Valencia apuntan el interés del conjunto ché por negociar una prórroga de la cesión de Unai Núñez para la próxima temporada. El zaguero vasco se ha ganado la titularidad como lateral derecho en el equipo que dirige Carlos Corberán, que ha logrado escapar de los puestos de descenso. Es más, ya suma 35 puntos, a siete de las tres últimas plazas de la clasificación en Primera.
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá
- Muere un hombre en el incendio de una vivienda en As Neves
- Davila 21/03/2026