La semana fantástica de Jorge Pérez

El Celta y Jorge Pérez alcanzan un acuerdo para la ampliación de la vinculación del joven atacante hasta 2030. El extremo, natural de Pontevedra, seguirá desarrollando su talento en A Madroa en una clara apuesta del club por la cantera.

Jorge Pérez se incorporó al club vigués en el Cadete B, donde protagonizó una primera temporada sobresaliente contabilizando 38 tantos, demostrando su calidad y proyección ofensiva.

Este curso, el joven compagina su participación en el Juvenil A, a las órdenes de Alberto Suárez, con sus primeros pasos en Primera Federación. Con el Celta Fortuna, ya ha participado en 7 encuentros, sumando una asistencia. Mientras, en la División de Honor se ha consolidado como una de las principales referencias en ataque al acumular 16 goles en 25 partidos. Un rendimiento con el que ha recibido la primera llamada de la selección española sub-18 en este paréntesis del mes de marzo.

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Con su continuidad, el Celta refuerza su confianza en el talento ‘feito na Madroa’ y el trabajo llevado a cabo en las diferentes categorías de la cantera, donde jugadores como Jorge Pérez seguirán creciendo para poder alcanzar la máxima categoría.