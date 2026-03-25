El CTA no ve necesario revistar el gol anulado a Javi

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol aprueba la actuación del VAR en la jugada del gol anulado a Javi Rodríguez en el partido entre el Celta y el Alavés. Entiende el CTA que no era necesario revisar esa acción, pese a tratarse de un grave error de apreciación del árbitro, pues el céltico no tocó al rival para que le pitasen falta en contra y la consiguiente anulación del gol. Ese tanto supondría el 4-2 en el marcador y enfriaría posiblemente los ánimos del equipo vitoriano para intentar una remontada histórica que finalmente consiguió.

Según el CTA, esa jugada no entra en el programa «tiempo de revisión», ya que el colegiado Sesma Espinosa consideró la infracción de Javi Rodríguez, pese a que el céltico no movió los pies al encontrarse a Rebbach, que se tiró al suelo como si le hubiese pasado una apisonadora por encima.