Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos

El Celta de Vigo sigue dando pasos para que el estadio de Balaídos siga rebosando celtismo en cada partido. Después de la puesta en marcha, en 2023, del servicio de cesión de abonos que durante tanto tiempo habían demandado sus socios, el club ha hecho público este miércoles que ha implementado una nueva mejora.

Desde hace un tiempo ya es posible que un abonado de cualquier modalidad distinta a la de adulto pueda ceder su asiento a un conocido a través del Portal do Celtista (https://celtistas.rccelta.es). Este paso es necesario para la cesión de cualquier abono correspondiente a las categorías que tienen algún tipo de descuento: mayores de 65, sub 30, sub 23, sub 15 e infantil.

A la hora de seguir este proceso, será necesario que el socio que vaya a ceder su asiento seleccione el partido deseado, complete los datos de la persona que acudirá al encuentro y realice un pago. Este importe será una cantidad que se calculará en proporción a la diferencia con el precio oficial de la entrada para ese día. Una vez completado el trámite, se enviará la entrada por correo electrónico y el carné dejará de tener acceso para ese partido.

Esta manera de ceder asientos no afecta a los carnés de categoría adulto. Esos abonos pueden transferirse en mano y cualquiera podrá acceder al estadio de Balaídos con ellos, sin que se les pida el DNI en los tornos. Esto funciona así en todas las gradas salvo en Marcador Baixo, donde se sitúa la grada de animación.

Entradas con tecnología NFC para acceder con el móvil

Esta novedad, de la que algunos socios ya se han beneficiado esta temporada, suma una alternativa a la cesión de abonos general, que está ayudando al Celta a llenar Balaídos cada fin de semana. Se trata de una campaña que desde 2023 permite al titular de un abono liberar su asiento cuando no vaya a acudir a un partido para que el club pueda venderlo a otro aficionado. En caso de que se produzca esa venta, el abonado acumula un saldo que se descontará en la renovación del próximo curso.

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Por otro lado, el Celta ha anunciado otra novedad: las entradas digitales con tecnología NFC. Con ellas, el aficionado solo necesitará acercar su teléfono al torno, sin necesidad de mostrar códigos QR ni documentos impresos. Tras la compra de una entrada en el canal oficial, el aficionado recibirá un correo electrónico con el PDF de la entrada y la opción de descargarla en formato Passbook/NFC para añadirla a la cartera digital de su teléfono.