Visto para sentencia el juicio por el despido del ex CEO del Celta

El juicio por la salida del anterior y de hecho último CEO del Celta, José Gainzarain, ha quedado pendiente de sentencia después de que se haya celebrado este martes la vista oral. El despido de Gainzarain se produjo a finales de marzo de 2025. Un año después, y sin ningún intento de conciliación previo, las dos partes han defendido sus posturas delante de la magistrada de la Sala 7 del Juzgado de lo Social, Carmén Bóveda. Según las fuentes consultadas, en este tipo de procesos el fallo suele tardar entre una y dos semanas. En este caso, probablemente no se publique hasta después de las vacaciones de Semana Santa.

El descabezamiento de la cúpula económica, apenas un año y medio después de su contratación, ha sido el cisma institucional más grave que ha tenido que afrontar Marián Mouriño desde que accedió a la presidencia, aunque marzo se repite en su calendario como mes tormentoso (el 12 de marzo de 2024 destituyó a Rafa Benítez, dando inicio después a la era Giráldez). Mouriño no sólo prescindió de Gainzarain, sucesor en el cargo aunque con otras atribuciones de un Antonio Chaves que decidió poner fin a su mandato al mismo tiempo que Carlos Mouriño abandonaba la presidencia. También de la directora financiera, Sonia García, que había llegado de la mano de Gainzarain en sustitución de María José Herbón. Con García, sin embargo, se alcanzó un acuerdo el pasado 1 de julio justo antes de la celebración del juicio, con reconocimiento por parte del Celta de la improcedencia del despido y una indemnización.

José Gainzarain y Marián Mouriño, en septiembre de 2024. / ALBA VILLAR

No se ha producido ningún tipo de acercamiento similar en el caso de Gainzarain, cuyo puesto no ha vuelto a cubrirse como tal. El ejecutivo aguardaba a las 9.00 horas delante de la sala de vistas número 23 de la Cidade da Xustiza en compañía de sus abogados: Héctor Moltó Llovet, como principal, y José Sánchez Bustamante, de Moltó Abogados. Posteriormente han llegado Marián Mouriño y los tres consejeros citados como representantes del Real Club Celta, Miguel Álvarez, José Manuel Amoedo y Antón Álvarez. En la demanda de Gainzarain también figura el Grupo GES, la corporación a través de la cual la familia Mouriño detenta la mayoría accionarial de la sociedad anónima deportiva celeste. Como abogado céltico ha ejercido Manel Hernández, del despacho Pérez-Llorca.

Sin presencia de la prensa

A petición del Celta, en una vista oral en la que se iban a detallar las interioridades de su funcionamiento interno, la juez ha decretado que la prensa sólo pudiese asistir y tomar imágenes durante la confirmación de la demanda, en los primeros minutos. El juicio, cuyo inicio estaba previsto a las 9.45, se ha alargado posteriormente hasta las 15.00 horas con participación de una docena de testigos. La jueza ha permitido que todas las partes pudiesen explayarse en sus exposiciones.

Ni José Gainzarain ni el Celta han querido manifestarse con profusión a la hora de valorar lo sucedido durante la vista. «Después de once meses hemos podido exponer los verdaderos motivos de mi salida del Celta y ahora nos atenemos a la sentencia de la jueza», ha comentado el ejecutivo. Desde la directiva sostienen que siempre han tomado las decisiones considerando lo mejor para la entidad y que se hizo lo que se consideró adecuado y de la manera correcta.