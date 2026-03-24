Radu sabrá hoy el alcance de su lesión y Moriba no va con Guinea
Redacción
El Celta regresa esta mañana a los entrenamientos tras la incomprensible derrota ante el Alavés pendiente del alcance de la lesión de Radu. El guardameta rumano se dañó el gemelo derecho durante el partido del domingo en Balaídos y en esta jornada conocerá el resultado de las pruebas médicas que establecerán el periodo aproximado de recuperación.
Radu no ha podido incorporarse a la selección rumana que se jugará una plaza para el Mundial. El equipo balcánico se enfrentará a Turquía. Su compañero Ilaix Moriba también se ha quedado en Vigo, después de que lo citase la selección de Guinea. El centrocampista sufre una tendinopatía en el rotuliano de la rodilla derecha.
Ayer, Radu se sumó a las declaraciones de autocrítica que algunos de sus compañeros expresaron nada más finalizar el duelo contra el Alavés, que remontó un 3-0 en contra en Balaídos. «No hay nada que decir para justificar el apagón que tuvimos ayer (por el domingo), más que pedir disculpas y dejar atrás esta caída. Haremos que esta frustración sea el gas que nos impulse para los siguientes partidos», comentó el guardameta en redes sociales al mismo tiempo que recordó estar pendiente de las pruebas médicas sobre el percance físico en el gemelo derecho.
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